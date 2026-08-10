È venuta a mancare il 10 agosto 2026 a Palermo Milena Mogavero Lo Forte, figura di spicco nel panorama del volontariato siciliano, nota per il suo instancabile impegno nel campo della donazione di sangue. La presidente e fondatrice dell'Associazione Donatori di Sangue Thalassa di Palermo, la cui scomparsa è stata annunciata con profondo cordoglio dall'associazione stessa e dai suoi volontari, ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità, dedicando la sua vita a una causa di vitale importanza.

La sua leadership e la sua visione sono state fondamentali per la crescita e l'affermazione della Thalassa come punto di riferimento essenziale per il territorio.

Sotto la sua guida, l'associazione è fiorita, ampliando la propria capacità di sostegno e assistenza a tutti coloro che necessitavano di trasfusioni di sangue, e diventando un motore attivo nella promozione della cultura della donazione.

Un'eredità di impegno per l'autosufficienza regionale

L'impegno di Milena Mogavero Lo Forte non si è limitato alla gestione associativa, ma si è tradotto in una vera e propria missione personale. Il suo desiderio più grande era quello di raggiungere l'autosufficienza regionale della Sicilia per quanto riguarda le scorte di sangue. A tal fine, ha dedicato energie considerevoli alla sensibilizzazione di ogni cittadino e cittadina, promuovendo attivamente la donazione come gesto di solidarietà e responsabilità civica.

La sua dedizione ha ispirato innumerevoli persone a contribuire a questa causa vitale, lasciando un'eredità di altruismo e speranza.

L'Associazione Donatori di Sangue Thalassa ha già dichiarato che intende proseguire con determinazione il percorso tracciato dalla sua fondatrice. Facendo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti e del suo spirito indomito, l'associazione si impegna a mantenere vivo l'obiettivo dell'autosufficienza regionale e a continuare l'opera di sensibilizzazione e supporto, onorando così la memoria di Milena Mogavero Lo Forte e il suo straordinario contributo.

L'ultimo saluto: camera ardente e cerimonie funebri

Per coloro che desiderano rendere omaggio a Milena Mogavero Lo Forte, la camera ardente è stata allestita presso i locali dell'Associazione Thalassa, situati a Palermo.

Sarà possibile visitarla fino alla sera di lunedì 10 agosto 2026. Le cerimonie funebri si terranno mercoledì 12 agosto, con inizio alle ore 10:00, presso la suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro e Paolo, sempre nel capoluogo siciliano. Un momento per la comunità e i volontari per stringersi nel ricordo di una donna che ha dedicato la sua vita al prossimo.