È scomparso ad Andria, all’età di 86 anni, monsignor Agostino Superbo, che ricoprì l’incarico di arcivescovo di Potenza dal 2001 al 2015. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’attuale arcivescovo di Potenza, monsignor Davide Carbonaro. Superbo aveva anche rivestito il ruolo di vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per l’Italia meridionale, dal 2007 al 2012.

Nel corso del suo lungo ministero episcopale, monsignor Superbo guidò la diocesi di Potenza per quattordici anni, distinguendosi per il suo servizio alla Chiesa e per l’instancabile dedizione alle comunità locali.

Durante il suo episcopato, promosse iniziative volte all’ascolto e all’accompagnamento del popolo di Dio, mantenendo uno stile improntato alla discrezione e all’equilibrio. L’attuale arcivescovo Carbonaro lo ha ricordato con parole significative: “Ha servito la Chiesa con intelligenza, mitezza e instancabile dedizione. Nel suo lungo ministero episcopale ha saputo unire la fermezza della fede alla delicatezza dell’ascolto, accompagnando il popolo di Dio con discrezione, equilibrio e profondo senso ecclesiale. La sua parola, sempre radicata nel Vangelo, ha incoraggiato sacerdoti, consacrati e laici a camminare nella speranza e nella comunione”.

Il ricordo di un pastore essenziale

Coloro che ebbero modo di conoscere monsignor Superbo conservano il ricordo di un uomo essenziale, libero da ogni protagonismo, attento alle persone più che ai ruoli, e capace di affrontare le responsabilità pastorali con serenità e sapienza.

Come sottolineato da monsignor Carbonaro: “Chi lo ha conosciuto conserva il ricordo di un uomo essenziale, libero da ogni protagonismo, attento alle persone più che ai ruoli, capace di custodire la dignità di ciascuno e di affrontare le responsabilità del governo pastorale con serenità e sapienza”.

Oltre al suo impegno diocesano, Superbo fu attivo anche in ambito nazionale, contribuendo ai lavori della Conferenza Episcopale Italiana, in particolare per le regioni del Sud Italia. Il suo impegno nel promuovere la comunione e il dialogo all’interno della Chiesa fu riconosciuto sia a livello locale che nazionale, lasciando un’impronta significativa.

L'eredità nell'arcidiocesi di Potenza

L’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che fu guidata da monsignor Superbo per oltre un decennio, rappresenta una delle principali realtà ecclesiastiche della Basilicata.

L’arcivescovo, in tale contesto, svolge un ruolo centrale nella guida spirituale e amministrativa della diocesi, promuovendo iniziative pastorali, sociali e culturali rivolte alla comunità. La diocesi, che comprende numerosi fedeli e parrocchie, costituisce un punto di riferimento fondamentale per la vita religiosa e sociale della regione.

La figura di monsignor Superbo rimane indissolubilmente legata alla storia recente della diocesi e al percorso di crescita e dialogo che egli promosse durante il suo episcopato. La sua scomparsa segna la perdita di un protagonista della vita ecclesiale lucana e nazionale, il cui ricordo resta vivo nella memoria di chi lo ha incontrato e delle comunità che ha servito.