Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha rilanciato con forza il dibattito sulla posizione dell'aeroporto di Catania, affermando che «ad essere fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto». La dichiarazione giunge in seguito ai recenti e gravi disagi estivi che hanno paralizzato migliaia di cittadini e turisti negli scali di Catania e Comiso a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Musumeci ha ricordato come già nel 1999 fossero stati evidenziati i limiti dello scalo di Fontanarossa, in particolare per la sua stretta vicinanza al vulcano.

All'epoca, una proposta di delocalizzazione dell'aeroporto fu persino inserita nel Piano territoriale provinciale e uno studio preliminare per un nuovo scalo tra Catania ed Enna, destinato a servire sette province su nove, fu elaborato, ma l'idea non trovò il necessario sostegno.

Negli ultimi trent'anni, il traffico aereo e i flussi turistici verso la Sicilia sono cresciuti esponenzialmente, mentre le eruzioni dell’Etna hanno continuato a condizionare pesantemente l’operatività degli aeroporti orientali, riducendone l'attrattiva in termini di mobilità e accessibilità. Gli eventi più recenti, ha ribadito Musumeci, dimostrano inequivocabilmente la necessità di una riflessione profonda sulla collocazione dell’infrastruttura, sottolineando che il problema è reale e richiede una visione seria e lungimirante per il futuro della mobilità aerea in Sicilia.

Disagi e gestione delle emergenze: l'odissea dei viaggiatori

La recente chiusura dell’aeroporto di Catania per due giorni, dovuta a un’eruzione dell’Etna, ha scatenato il caos, con ritardi, cancellazioni e dirottamenti che hanno coinvolto migliaia di viaggiatori. Numerosi passeggeri hanno denunciato la mancanza di comunicazioni tempestive sia da parte delle compagnie aeree sia della Società Aeroporto Catania (Sac). Molti voli sono stati dirottati sull’aeroporto di Comiso, il quale, con i suoi soli sei stalli, si è rivelato insufficiente a gestire l'ingente flusso di aeromobili. Sebbene la Regione Sicilia abbia attivato un servizio di transfer con dieci pullman tra Comiso e Catania, l'attesa è stata spesso lunga e molti viaggiatori hanno dovuto cercare soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

La Sac ha chiarito che le decisioni operative relative alla chiusura dello scalo sono il risultato di un complesso processo decisionale. Tali valutazioni si basano su analisi tecnico-scientifiche dell’Osservatorio Etneo dell’INGV, sull’analisi del rischio per la navigazione aerea condotta da ENAV e Aeronautica Militare, in coordinamento con l’Autorità Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). In presenza di cenere vulcanica, il sistema si avvale anche delle informazioni e dei bollettini emessi dai Volcanic Ash Advisory Centre. La Sac ha inoltre precisato che l'ENAC svolge funzioni di regolazione e vigilanza, il gestore aeroportuale (Sac) garantisce l’operatività delle infrastrutture nelle aree agibili e attua le disposizioni delle autorità, mentre le compagnie aeree sono responsabili delle decisioni relative a cancellazioni, ritardi e dirottamenti dei voli.

La criticità strutturale di Fontanarossa e le prospettive future

L’aeroporto di Catania-Fontanarossa, snodo cruciale della Sicilia orientale, serve un vastissimo bacino di utenza. Tuttavia, la sua prossimità all’Etna, uno dei vulcani più attivi d’Europa, rappresenta una criticità strutturale persistente per la regolarità delle operazioni aeroportuali, specialmente durante le eruzioni e la dispersione di cenere vulcanica. Gli eventi recenti hanno riportato con urgenza all’attenzione pubblica il tema della vulnerabilità degli aeroporti siciliani e l'inderogabile necessità di valutare soluzioni concrete per assicurare la continuità dei collegamenti aerei e la sicurezza dei passeggeri.

Il dibattito sulla posizione dell’aeroporto di Catania e sulle possibili alternative rimane aperto e cruciale.

L'obiettivo primario è migliorare la mobilità e l'accessibilità della Sicilia orientale, tenendo conto sia della costante crescita dei flussi turistici sia delle imprescindibili esigenze di sicurezza legate all’attività vulcanica dell’Etna.