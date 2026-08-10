La sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania è stata estesa fino alle ore 6 di domani. La decisione, inizialmente prevista fino alle 21, si è resa necessaria a causa della persistente fase eruttiva in corso sull’Etna e della conseguente presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera circostante lo scalo siciliano.

Questa prolungata interruzione delle operazioni aeroportuali è stata determinata dalla necessità di garantire la massima sicurezza per il traffico aereo. La cenere vulcanica ha infatti portato alla chiusura degli spazi aerei corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest, identificata come settore C1, e alla chiusura aggiuntiva del settore B3, rendendo impraticabili le rotte per gli aeromobili.

La Sac, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha ufficializzato il prolungamento della misura. L'azienda ha inoltre invitato tutti i passeggeri a verificare attentamente lo stato del proprio volo direttamente con le rispettive compagnie aeree prima di intraprendere il viaggio verso l'aeroporto. Questa precauzione è fondamentale per evitare inutili attese e disagi.

In questo contesto di emergenza, l’aeroporto di Comiso rimane pienamente operativo. Lo scalo ibleo si configura dunque come una valida alternativa per i viaggiatori che avrebbero dovuto transitare da Catania, offrendo una soluzione per la continuità dei collegamenti aerei nella regione.

Impatto della cenere vulcanica sulla sicurezza aerea

La presenza di cenere vulcanica in atmosfera costituisce un rischio significativo per la sicurezza del traffico aereo. Le particelle abrasive possono infatti danneggiare i motori degli aeromobili e compromettere la visibilità, mettendo a repentaglio l'incolumità dei voli. Per tale ragione, le autorità aeroportuali hanno adottato la rigorosa decisione di prolungare la sospensione delle operazioni di volo, anteponendo la sicurezza a qualsiasi altra considerazione.

Gli spazi aerei interessati dalla nube di cenere vulcanica sono stati individuati con precisione e chiusi al traffico. Questa misura preventiva è essenziale per scongiurare qualsiasi potenziale pericolo per gli aeromobili, sia quelli in fase di transito che quelli in procinto di atterrare o decollare.

La gestione dell'emergenza mira a minimizzare ogni rischio connesso all'attività eruttiva dell'Etna.

Il ruolo strategico dell'aeroporto di Catania e la gestione delle emergenze

L’aeroporto di Catania, sotto la gestione della Sac, rappresenta uno degli scali più importanti della Sicilia. La sua funzione è fondamentale per la mobilità sia a livello regionale che nazionale, collegando l'isola con numerose destinazioni in Italia e all'estero. La struttura è dotata di una vasta gamma di servizi dedicati ai passeggeri, rendendolo un hub cruciale per il turismo e l'economia locale.

In situazioni di emergenza come quella attuale, la capacità di coordinamento e la comunicazione tempestiva tra la società di gestione aeroportuale, le diverse compagnie aeree e i passeggeri assumono un'importanza cruciale.

Una gestione efficace delle informazioni è indispensabile per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori e, soprattutto, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti dello scalo, affrontando con prontezza le sfide poste dall'attività vulcanica dell'Etna.