Un'imbarcazione in legno è affondata nello specchio d'acqua antistante Conca dei Marini, nella suggestiva Costiera Amalfitana. L'episodio, che ha generato momenti di grande paura tra i diportisti a bordo, si è fortunatamente concluso senza vittime né feriti. Tutti i passeggeri sono stati prontamente soccorsi e messi in salvo, trasferiti su un altro natante che si trovava in zona, dove una comitiva di turisti ha assistito all'accaduto. Le cause esatte dell'affondamento rimangono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità marittime.

Al momento, non è stato chiarito se l'incidente sia stato provocato da un guasto tecnico improvviso o da un possibile impatto con un'altra imbarcazione.

Le indagini sono state immediatamente avviate per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le condizioni del mezzo coinvolto.

La dinamica dell'affondamento e il tempestivo salvataggio

Secondo le prime ricostruzioni, l'imbarcazione avrebbe iniziato a imbarcare acqua a causa di un presunto malfunzionamento della pompa di sentina, un dispositivo essenziale per espellere l'acqua dall'interno dello scafo. Il progressivo accumulo di liquido a bordo ha reso impossibile mantenere la galleggiabilità, costringendo i passeggeri a lanciare l'allarme e a chiedere aiuto. Il salvataggio è stato reso possibile grazie al tempestivo intervento di altri diportisti che si trovavano nelle immediate vicinanze e che hanno assistito alla scena.

Questi hanno prestato il primo soccorso, imbarcando i naufraghi sul proprio mezzo.

Successivamente, i mezzi della Capitaneria di porto sono giunti sul posto, prendendo in carico i passeggeri, fortunatamente illesi, e trasportandoli in sicurezza fino alla banchina di Salerno.

Le indagini in corso e il ruolo della Capitaneria

La Capitaneria di porto ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso e sta ora conducendo approfondite indagini per determinare con precisione le cause che hanno portato all'affondamento. La Costiera Amalfitana, meta turistica di grande richiamo e particolarmente frequentata durante la stagione estiva, è costantemente monitorata per garantire la sicurezza della navigazione.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze cruciali e procedendo con la verifica delle condizioni tecniche dell'imbarcazione coinvolta, al fine di accertare eventuali responsabilità o criticità che possano aver contribuito all'incidente marittimo.