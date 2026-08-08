Una grave aggressione ha scosso il carcere di Potenza l'8 agosto 2026, quando un detenuto ha ferito un agente di polizia penitenziaria. L'episodio è stato definito "gravissima aggressione" da Donato Capece e Saverio Brienza, rispettivamente segretario nazionale e lucano del Sappe. L'agente aggredito ha riportato diverse ferite alla testa e al volto ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza.

I rappresentanti sindacali hanno fermamente dichiarato che "chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato", sottolineando come "lo Stato non può permettersi di apparire debole proprio nei luoghi nei quali esercita una delle sue funzioni più delicate: la custodia e la sicurezza".

Di fronte a tale violenza, è stata avanzata una richiesta urgente al ministro della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per interventi concreti. Tra le misure invocate figurano organici adeguati, organizzazione, formazione e strumenti di difesa. Capece e Brienza hanno evidenziato l'urgenza di dotare il personale di spray al peperoncino, affermando che la sua introduzione "non può più essere rinviato".

Sovraffollamento e carenza di personale: le criticità del carcere di Potenza

La Fp Cgil Basilicata, tramite la segretaria Carmen Sabbatella e il coordinatore regionale per la Polizia penitenziaria, Rocco, ha evidenziato le criticità del carcere di Potenza. La struttura registra un tasso di sovraffollamento superiore al 150%, con 161 detenuti a fronte di una capienza massima di 107 posti.

A ciò si aggiunge una grave carenza di personale di polizia penitenziaria in Basilicata: a fronte di un organico previsto di 424 agenti, ne sono in servizio solo 377 tra Potenza, Matera e Melfi. Per questo, la Fp Cgil ha rinnovato la richiesta di un piano straordinario di assunzioni che garantisca agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria il pieno rispetto dei diritti contrattuali e una maggiore attenzione alla sicurezza.

La sicurezza degli agenti: priorità per il sistema penitenziario

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha ribadito che episodi di violenza come quello di Potenza non sono isolati, e che il personale opera spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti.

Il Sappe insiste sull'indispensabilità di dotare gli agenti di strumenti di autotutela, come lo spray al peperoncino, già riconosciuto in altri contesti come presidio efficace e non letale per fronteggiare situazioni di pericolo. I sindacati enfatizzano che la sicurezza degli operatori della Polizia penitenziaria deve essere una priorità assoluta, poiché senza la sicurezza di chi lavora nelle carceri non può esserci sicurezza né per gli istituti penitenziari né per l'intero sistema Paese.