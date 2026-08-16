Un detenuto del carcere della Dogaia di Prato è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 16 agosto 2026, durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell’ospedale della città. Il detenuto, che si trovava in ospedale per una visita, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, indica che l’uomo, di origine maghrebina, era su una barella e con le mani ammanettate.

Improvvisamente, si sarebbe alzato, avrebbe afferrato un estintore e lo avrebbe azionato, creando un diversivo per tentare la fuga. Gli agenti lo hanno inseguito, intimandogli di fermarsi. A quel punto, uno dei poliziotti ha esploso un colpo di pistola che lo ha ferito a una gamba. L'uomo è stato immediatamente soccorso.

Pronto soccorso chiuso e emergenze dirottate

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sull’operatività dell’ospedale. L’intera area del pronto soccorso di Prato è stata infatti chiusa, e le emergenze sanitarie sono state temporaneamente dirottate verso altre strutture ospedaliere situate a Firenze e Pistoia, per garantire la continuità dell'assistenza.

Dettagli dello scontro nell'area di emergenza

Durante il parapiglia, sono stati uditi due colpi di pistola. Uno di questi ha raggiunto il detenuto alla coscia, mentre l’altro è stato sparato in aria, colpendo una parete o il soffitto della struttura. Lo scontro si è verificato in una zona critica del pronto soccorso, precisamente tra la camera calda e la sala di decontaminazione, nelle immediate vicinanze del triage. Il detenuto, pur ferito, è rimasto cosciente e sta ricevendo le cure necessarie per la lesione da sparo.