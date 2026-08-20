La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta arancione per le piogge e i temporali previsti nelle prossime ore. L'avviso resterà in vigore dalle 18 di oggi alle 23.59 di domani.

Temporali su tutta la regione

Secondo il bollettino meteo, oggi sono previsti temporali a più riprese su tutta la regione. I fenomeni potranno essere anche forti, accompagnati da piogge localmente intense o molto intense, raffiche di vento forte e locali grandinate.

Domani, durante la notte e nelle ore del mattino, la probabilità di temporali, anche forti, sarà più bassa, ma i fenomeni resteranno comunque possibili.

Dal pomeriggio sono invece nuovamente previsti temporali sparsi a più riprese su tutte le zone.

Anche in questa fase i temporali potranno essere forti e associati a piogge localmente intense o molto intense e a raffiche di vento forte.

Le possibili criticità

"Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. La fase acuta dell'evento è prevista dalle ore 18 alle ore 24 del 20 agosto e dalle ore 12 alle 24 del 21 agosto 2026".

La Protezione civile invita quindi alla massima attenzione, soprattutto nelle aree più esposte e durante le attività all'aperto.

"Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio - conclude la Protezione civile - In particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti".