Milano si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con un'allerta meteo arancione per rischio temporali, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. In risposta a questa previsione, il Comune di Milano ha adottato misure precauzionali significative, disponendo la chiusura di parchi pubblici, piscine e biblioteche per l'intera giornata del 21 agosto. Il provvedimento estende la sua validità anche ai servizi educativi e al Planetario che si trovano all'interno delle aree verdi cittadine.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano è pienamente attivo per monitorare costantemente la situazione e coordinare ogni eventuale intervento in città.

Il Comune ha inoltre diffuso importanti raccomandazioni di sicurezza per i cittadini: è fondamentale allontanarsi dalle zone verdi e alberate, evitare impalcature, dehors e tende, e procedere alla messa in sicurezza di oggetti su terrazze e balconi durante i periodi di allerta.

Dettagli sulle chiusure e le precauzioni

L'apertura di alcune aree verdi e dei centri balneari (Solari, Romano, Cardellino e Sant’Abbondio) sarà oggetto di una valutazione nel pomeriggio del 21 agosto, in base agli aggiornamenti meteo. Un'eccezione riguarda il Museo Civico di Storia Naturale, che rimarrà accessibile dall'ingresso dei giardini Montanelli di corso Venezia, attraverso un percorso appositamente transennato e lontano dagli alberi, garantendo così la massima sicurezza.

La fase di allerta arancione prevede raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 110 km/h. La fase più critica, con elevata probabilità di grandinate e vento forte, è attesa tra le 18:30 e le 23:00 del 20 agosto. Si ribadisce l'invito a evitare tutte le aree verdi e le zone alberate, e a non sostare in prossimità di impalcature, dehors e tende. È altresì cruciale mettere in sicurezza ponteggi, tendaggi, vasi e qualsiasi altro oggetto sui balconi che possa essere mosso o danneggiato dalle intemperie.

Allerta estesa e aggiornamenti per i cittadini

Per consentire ai cittadini di restare costantemente informati sui rischi meteo, il Comune di Milano mette a disposizione il sistema di allerta della Protezione civile.

È possibile registrarsi online o scaricare le app gratuite dedicate. Il Centro operativo comunale continua a svolgere un ruolo chiave nel monitoraggio e nella gestione di eventuali emergenze in tutta la città.

Le misure precauzionali non si limitano al capoluogo lombardo. Anche il Comune di Bergamo ha infatti disposto la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata del 20 agosto. Questa decisione è stata presa in via precauzionale, considerando l'intensità dei fenomeni meteorologici previsti. I primi temporali hanno già interessato in particolare la fascia prealpina, estendendosi tra il Lario e la Bergamasca, confermando la necessità di massima cautela.