Un complesso intervento di soccorso si è concluso con successo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2026 sul Campanile di Val Montanaia, in provincia di Pordenone. Un alpinista, membro di una cordata, è rimasto sospeso nel vuoto per circa cinquanta metri durante la fase di discesa dalla parete rocciosa. L'allarme è stato prontamente lanciato da alcuni escursionisti che, notando le difficoltà dal basso, hanno raggiunto il rifugio Pordenone per comunicare le coordinate precise alla centrale Sores.

All'operazione di salvataggio hanno preso parte la stazione Valcellina del Soccorso alpino, l’elisoccorso regionale e il personale sanitario.

Un primo tentativo di recupero diretto con il verricello dell’elicottero si è rivelato impraticabile a causa della scarsa visibilità e delle turbolenze generate dalle pale, che avrebbero potuto causare la caduta di sassi, mettendo a repentaglio l’incolumità dell’alpinista e del tecnico di elisoccorso. Rientrati, un nuovo piano d’azione è stato definito al campo base di Pinedo: i soccorritori, equipaggiati con corde da 200 metri, hanno raggiunto il versante est per sbarcare tre operatori. Lavorando completamente al buio, la squadra si è mossa lungo il ballatoio anulare, si è calata fino a raggiungere l’alpinista, lo ha agganciato e, dopo aver tagliato le corde bloccate, lo ha condotto in salvo alla base dell’obelisco roccioso.

L’uomo, che è riuscito a rimanere vigile durante la lunga attesa muovendosi continuamente per stimolare la circolazione, ha riportato fortunatamente solo lievi formicolii.

Dettagli dell’intervento e coordinamento dei soccorsi

L’operazione di salvataggio notturno è stata resa particolarmente complessa dalle condizioni ambientali avverse e dalla difficile posizione dell’alpinista. L’attivazione tempestiva della centrale Sores e la stretta collaborazione tra le diverse squadre di soccorso hanno permesso di pianificare ed eseguire il recupero in totale sicurezza, nonostante le significative difficoltà operative. Il piano d’azione ha previsto l’utilizzo di attrezzature specifiche e l’intervento diretto di soccorritori esperti, che hanno operato in condizioni di visibilità estremamente ridotta e su un terreno impervio e pericoloso.

Il ruolo del Soccorso Alpino nelle emergenze montane

Il Soccorso Alpino svolge un ruolo cruciale nelle attività di prevenzione e soccorso in ambiente montano, fornendo assistenza qualificata a persone in difficoltà su sentieri, pareti rocciose e aree impervie. La stazione Valcellina, attivamente coinvolta in questo intervento, fa parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), un’organizzazione che opera su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza in montagna e la tempestività degli interventi di emergenza. Il CNSAS collabora costantemente con altre istituzioni, tra cui il servizio di elisoccorso regionale e le centrali operative di emergenza, per coordinare efficacemente le operazioni di salvataggio e fornire il necessario supporto sanitario direttamente sul posto dell'incidente.