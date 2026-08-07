Una alpinista russa di circa 60 anni è tragicamente deceduta dopo essere precipitata in un crepaccio sul ghiacciaio du Tour, situato nel cuore del versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato al recupero del corpo della donna da parte dei gendarmi del Peloton de gendarmerie de haute montagne (Pghm) di Chamonix.

L'allarme per il mancato rientro dell'alpinista era stato lanciato nella serata di martedì dal gestore del rifugio Alberto I, dove la donna era attesa. Le operazioni di ricerca, complesse e incessanti, sono proseguite per circa ventiquattro ore, fino al ritrovamento del corpo nella giornata di giovedì.

Le prime ipotesi suggeriscono che la donna sia precipitata nel crepaccio a causa del cedimento improvviso di un ponte di neve, un fenomeno non raro in alta montagna.

Il drammatico ritrovamento e le cause del decesso

I soccorritori del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix hanno condotto le delicate operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dalle condizioni del ghiacciaio e dalla necessità di individuare con precisione il punto esatto della caduta. Dopo un giorno di ricerche intensive, il corpo è stato finalmente individuato. La causa più probabile del decesso è stata l'ipotermia, sopraggiunta a seguito della prolungata esposizione al freddo estremo del crepaccio.

Il contesto alpino: ghiacciaio du Tour e rifugio Alberto I

Il ghiacciaio du Tour si inserisce nel maestoso massiccio del Monte Bianco, una delle aree più ambite e frequentate dagli alpinisti provenienti da tutto il mondo, sia sul versante francese che su quello italiano. Il rifugio Alberto I, punto di riferimento per l'alpinismo locale e internazionale, rappresenta una tappa cruciale per chi affronta le impegnative ascensioni nella zona. Offre un indispensabile supporto logistico e un riparo sicuro agli escursionisti e agli alpinisti che percorrono i sentieri e le vie del ghiacciaio, rendendo la sua assenza ancora più sentita.