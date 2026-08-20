Si è concluso nella notte l'intervento di salvataggio sul Campanile di Val Montanaia, in provincia di Pordenone, dove una cordata è rimasta in grave difficoltà durante la fase di discesa. Un uomo è rimasto bloccato nel vuoto dopo una calata di circa 50 metri.

L'allarme e i primi tentativi di recupero

A dare l'allarme alla centrale Sores sono stati alcuni escursionisti che, dal basso, hanno notato le difficoltà della cordata e hanno raggiunto il rifugio Pordenone per fornire coordinate precise.

La macchina dei soccorsi ha coinvolto la stazione Valcellina del Soccorso alpino, l'elisoccorso regionale e il personale sanitario.

Un primo tentativo di recupero diretto attraverso il verricello dell'elicottero si è rivelato impossibile. La scarsa visibilità e le turbolenze provocate dalle pale del velivolo avrebbero potuto smuovere sassi, mettendo a rischio l'incolumità dell'alpinista e del tecnico di elisoccorso.

Il recupero al buio

Dopo il rientro dell'elicottero, è risultato decisivo il piano d'azione stabilito al campo base di Pinedo. I soccorritori, equipaggiati con più corde da 200 metri, hanno raggiunto il versante est, dove sono stati sbarcati tre operatori.

Operando completamente al buio, la squadra si è spostata lungo il ballatoio anulare e si è calata fino a raggiungere l'alpinista sospeso. Dopo averlo agganciato e aver tagliato le corde rimaste bloccate, i soccorritori lo hanno tratto in salvo e portato alla base dell'obelisco roccioso.

L'uomo è riuscito a rimanere vigile durante la lunga attesa, muovendosi continuamente per stimolare la circolazione. Alla fine dell'intervento ha riportato soltanto lievi formicolii.