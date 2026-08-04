A seguito delle forti piogge di sabato pomeriggio, diversi torrenti in Alto Adige sono esondati, causando significativi danni. I comuni più colpiti sono stati San Vigilio di Marebbe, Stelvio e Tires. Gli uffici sistemazione bacini montani dell’Agenzia per la Protezione Civile sono impegnati nei lavori di ripristino.

Danni e interventi in Val Badia e Rio Plaies

Una squadra è intervenuta per una frana sabato pomeriggio in Val Badia, tra San Vigilio di Marebbe e Pederü. Nei torrenti Föjedöra e Talbach (Rü de Val) si sono verificate frane che hanno spazzato via un ponte ciascuno.

Con dieci escavatori, si stanno rimuovendo circa 35.000–40.000 metri cubi di fango e detriti. La strada per Pederü, interrotta, è stata riaperta a una corsia. L’intervento d’emergenza prevede una spesa di 350.000 euro.

Sabato sera, nel rio di Plaies, circa 60.000 metri cubi di materiale detritico si sono riversati, causandone l’esondazione. Il materiale ha ostruito parzialmente o completamente i torrenti Rio Vedretta del Circo e rio Trafoi, alla confluenza. I lavori di sgombero, iniziati domenica con un escavatore, mirano a proteggere la chiesa di pellegrinaggio delle Tre Fontane.

Criticità in Val Ciamin e costi di riparazione

In Val Ciamin, un sentiero escursionistico è ceduto, esponendo una conduttura dell’acqua potabile.

Un violento temporale domenica sera ha causato l’esondazione del rio Ciamin, trascinando detriti, distruggendo due ponti di legno e danneggiando i muri di protezione degli argini. Una grande quantità di materiale ha riempito il bacino di ritenzione. Per i lavori di riparazione in corso è prevista una spesa di 400.000 euro.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza in Alto Adige coinvolgono vigili del fuoco volontari, il Corpo Permanente di Bolzano, il Servizio Strade, l'Ufficio Bacini Montani e la Protezione Civile. Gli interventi, che comprendono lo sgombero delle abitazioni e la pulizia delle strade provinciali, mirano a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle aree.