Ad Amandola, in provincia di Fermo, sono ufficialmente iniziati i lavori di ricostruzione e miglioramento sismico della chiesa di San Pietro Apostolo. L'avvio del cantiere segna un momento significativo per la comunità, poiché l'edificio, strettamente connesso al monastero di San Lorenzo, era stato gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. L'intervento è promosso e attuato dall'Arcidiocesi di Fermo e beneficia di un consistente finanziamento per la ricostruzione post-sisma, pari a 1,7 milioni di euro, inserito nella programmazione dell'ordinanza commissariale 105 del 2020.

La presentazione dell'avvio dei lavori si è svolta nel contesto suggestivo del monastero di San Lorenzo, un luogo che ha già visto la sua rinascita, essendo stato restituito alle monache benedettine nel 2024 dopo un'importante opera di ricostruzione. La chiesa di San Pietro Apostolo, caratterizzata da una navata unica, si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati e include spazi vitali come le sagrestie, il portico, la sala del coro, la libreria e l'imponente torre campanaria. Il sisma del 2016 aveva lasciato dietro di sé danni estesi, tra cui il ribaltamento del timpano della facciata, significative deformazioni della copertura, il parziale crollo della cella campanaria e diffuse fessurazioni nelle murature portanti.

Anche la sala del coro, la volta, gli stucchi e gli intonaci avevano subito gravi deterioramenti.

Il Progetto di Recupero e le Dichiarazioni Istituzionali

Il progetto di recupero è articolato e mira a un ripristino completo e sicuro dell'edificio. Prevede il consolidamento delle murature esistenti, l'inserimento strategico di tiranti per aumentarne la stabilità, il rinforzo delle volte e la completa ricostruzione del campanile. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla facciata: la parte superiore verrà smontata e successivamente rimontata con l'utilizzo di mattoni di recupero, preservando così l'autenticità storica. Saranno inoltre oggetto di revisione le capriate lignee, verranno rifatte porzioni della copertura e della sala del coro, e si procederà al restauro minuzioso di infissi, elementi lignei, tempere e stucchi.

Il piano include anche un aggiornamento e rinnovo degli impianti.

Il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha espresso la sua soddisfazione, definendo l'intervento "un altro passo concreto nel percorso di ricostruzione e restituzione alle comunità dei luoghi che ne custodiscono storia e identità". Castelli ha inoltre evidenziato come "la ricostruzione degli edifici di culto abbia un valore che va oltre il recupero materiale: significa ricomporre un patrimonio storico, artistico e sociale profondamente legato alla vita dei nostri borghi". Anche il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, ha ribadito l'importanza di questo progetto, sottolineando che "continua un lavoro di ricostruzione importante per la comunità religiosa amandolese e per l'intera città, in una zona fortemente colpita dal sisma".

L'Impegno dell'Arcidiocesi di Fermo nella Ricostruzione

L'Arcidiocesi di Fermo si conferma un attore chiave nel processo di rinascita post-sisma, essendo il soggetto attuatore di ben 81 interventi sugli edifici di culto. Questo impegno si traduce in un investimento complessivo significativo: sono infatti programmati o già concessi oltre 50,2 milioni di euro, di cui circa 14,8 milioni sono già stati trasferiti. Questi dati attestano l'ampiezza e la profondità dell'azione volta alla tutela e al recupero del patrimonio religioso e culturale nelle aree devastate dal terremoto del 2016.

La chiesa di San Pietro Apostolo, con la sua riapertura e il suo rinnovato splendore, è destinata a rappresentare, al pari di altri edifici religiosi della regione, un punto di riferimento essenziale per la comunità locale. La sua ricostruzione è un tassello fondamentale nella conservazione dell'identità storica e sociale dei borghi marchigiani, simboleggiando la resilienza e la volontà di rinascita di un territorio.