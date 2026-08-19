La giunta comunale di Palermo ha segnato un significativo passo avanti nel progetto di completamento dell'Anello Ferroviario cittadino. È stato infatti approvato lo schema di concessione tra Regione Siciliana, Comune di Palermo e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Rfi). Tale accordo riguarda l'affidamento della gestione delle infrastrutture realizzate nell'ambito della 'Prima Fase Funzionale della Chiusura dell'Anello Ferroviario di Palermo'.

L'intervento si concentra sulla tratta sotterranea che connette l'attuale fermata di Giachery alla nuova stazione Palermo Politeama.

Questa fase include la realizzazione di due nuove fermate, la stazione Palermo Porto e la stessa stazione Palermo Politeama, in aggiunta alla fermata Palermo Libertà, già operativa. I lavori relativi alla prima fase funzionale si sono conclusi nel novembre 2025 e, attualmente, la predisposizione delle stazioni è in fase di rifinitura. In particolare, presso la stazione Politeama, si sta ultimando il montaggio della pensilina, un elemento architettonico progettato in collaborazione con la Soprintendenza.

Avanzamento e messa in esercizio della nuova tratta

La conclusione dei lavori della prima fase rappresenta un traguardo cruciale per la mobilità urbana. L'approvazione dello schema di concessione permetterà ora ad Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di completare rapidamente l'istruttoria necessaria per il rilascio del nulla osta di sicurezza.

Questo passaggio è essenziale per la successiva messa in esercizio della nuova tratta, la cui operatività è prevista per il mese di ottobre.

Le stazioni chiave e la sinergia istituzionale

La nuova infrastruttura ferroviaria comprende la fermata Palermo Libertà, già completata, e le due nuove stazioni strategiche: Palermo Porto e Palermo Politeama. Il progetto è il risultato di una proficua collaborazione tra la Regione Siciliana, il Comune di Palermo e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con il contributo della Soprintendenza per la cura di dettagli architettonici specifici, come la pensilina della stazione Politeama. L'affidamento della gestione delle infrastrutture a Rfi costituisce un elemento fondamentale per garantire la piena funzionalità dell'Anello Ferroviario e per potenziare efficacemente il sistema di trasporto pubblico cittadino.