Si è conclusa a Genova la raccolta firme promossa dalla rete di realtà antifasciste genovesi, superando le diecimila adesioni. L'iniziativa, avviata il 6 aprile scorso e presentata ai Giardini Luzzati, ha coinvolto numerose associazioni e forze politiche, tra cui Anpi, Cgil, Arci, Partito Comunista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Sinistra Anticapitalista, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo!, CARC, Valpolcevera Antifascista, Emergency Genova, Rete dei Comitati, Music for Peace, Genova Antifascista e Partito Comunista di Unità Popolare.

La petizione mira alla chiusura delle sedi neofasciste in città e alla non concessione di spazi pubblici e privati a tali organizzazioni. Il documento invoca il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista in qualsiasi forma, e delle norme stabilite dalle leggi Scelba e Mancino. Le firme raccolte saranno consegnate alle istituzioni a settembre, con due presidi programmati davanti al Comune di Genova e alla Prefettura.

Dettagli della petizione e partecipazione

Antonella Marras, una delle promotrici dell'iniziativa, ha dichiarato che l'obiettivo è ottenere "un atto amministrativo in cui si chieda di non dare spazi pubblici e anche privati a eventuali manifestazioni.

Non significa soltanto dirlo a parole: bisogna cercare di avere un atto formale in cui ci si impegni a non dare spazi". Marras ha inoltre sottolineato il successo nel "mettere insieme moltissime realtà sociali e politiche", arrivando a quasi 150 realtà attive nella promozione della petizione.

Tra i firmatari spicca il nome del partigiano Giordano Bruschi, conosciuto come "Giotto", all'età di 101 anni. Le adesioni sono state raccolte in diversi contesti cittadini, coinvolgendo residenti di via Montevideo, studenti Erasmus e numerose persone incontrate in piazze, mercati e durante eventi pubblici. La petizione sarà presentata alla sindaca, al presidente del Consiglio comunale e alla prefetta di Genova.

Riferimenti normativi e istituzionali

La petizione si richiama esplicitamente alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, la quale proibisce la riorganizzazione, in qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Tale disposizione costituisce un principio fondamentale della Repubblica italiana nel contrasto al neofascismo e si integra con le leggi Scelba (legge 20 giugno 1952, n. 645) e Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205), che regolamentano il divieto di apologia del fascismo e la repressione dei crimini di odio e discriminazione.

Le associazioni promotrici intendono così sollecitare le istituzioni locali all'adozione di provvedimenti amministrativi coerenti con il quadro normativo vigente, ribadendo la richiesta di non concedere spazi, pubblici o privati, a organizzazioni riconducibili all'area neofascista.