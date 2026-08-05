Cinque squadre di volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sono giunte in Sicilia per rafforzare le operazioni di contrasto agli incendi boschivi. L'intervento, avviato da alcuni giorni, rientra nel progetto di gemellaggio Antincendio Boschivo (AIB) tra le due Regioni. Un contingente di 32 persone, suddiviso in due turni, è stato dislocato nei presidi strategici di Acquedolci (Messina) e Calatafimi Segesta (Trapani).

La collaborazione è stata evidenziata ieri, quando il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha accolto il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei.

I due sono stati ricevuti a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il governatore Schifani ha espresso «un formale ringraziamento dell’intera Isola alla comunità e alla Protezione civile friulane per l’importante contributo fornito nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sul territorio siciliano».

Coordinamento e Operazioni sul Campo

Per la giornata odierna è previsto un sopralluogo congiunto dei vertici della Protezione civile nei due campi operativi. L'occasione sarà utile per un briefing sulle attività in corso e sul coordinamento degli interventi, che vedranno i volontari friulani affiancare le squadre siciliane per due settimane.

Il Dispositivo Siciliano di Prevenzione e Contrasto

La presenza delle squadre friulane si inserisce in un contesto regionale di ampia mobilitazione per l'Antincendio Boschivo 2026. La campagna di formazione e addestramento, conclusasi il primo giugno 2026, ha coinvolto oltre 1.500 addetti e 320 mezzi. Hanno partecipato circa 1.200 volontari da 240 organizzazioni, affiancati da 300 professionisti tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana, amministrazioni comunali e Dipartimento regionale della Protezione civile (DRPC).

L'ingresso operativo di 640 nuove leve ha portato il contingente totale pronto a intervenire a oltre 2.100 unità. Questo rafforza la capacità di prevenzione e risposta agli incendi.

Il sistema, infatti, ha consolidato un cambio di impostazione: il baricentro non si limita alla sola risposta in emergenza, ma pone un'enfasi cruciale sulla prevenzione. Il pattugliamento capillare e quotidiano del territorio, garantito da migliaia di volontari, è considerato decisivo ben prima delle fasi di spegnimento dei roghi, evidenziando un approccio proattivo alla tutela ambientale.