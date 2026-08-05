Una pensionata di 85 anni è stata soccorsa a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dopo essere rimasta bloccata in casa per tre giorni a seguito di una caduta. L'anziana, residente da sola in una palazzina di via Bellaria, non è più riuscita ad alzarsi e non ha potuto chiedere aiuto.

Preoccupati per l'assenza di notizie dalla donna per 72 ore, i vicini di casa hanno dato l'allarme, contattando la polizia locale. Hanno riferito che la pensionata non rispondeva a campanello né telefono, segnalando anche una precedente caduta, avvenuta giorni prima, senza conseguenze.

L'intervento dei soccorsi e la frattura del femore

Ottenuto il via libera dalla Procura, polizia locale e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento. Hanno trovato l'anziana donna molto provata ma vigile. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura del femore, causata dalla caduta, che le impediva di muoversi autonomamente.

Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto. L'anziana è stata poi trasferita al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per ricevere le necessarie cure e trattamenti specialistici.

Il Policlinico Sant’Orsola

Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, tra le principali strutture ospedaliere dell'Emilia-Romagna, offre pronto soccorso e reparti specialistici.

È un punto di riferimento per emergenze sanitarie, come nel caso della pensionata, riconosciuto per la qualità delle cure e per i reparti di geriatria e traumatologia, essenziali per il recupero di pazienti anziani.