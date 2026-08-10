Una truffa di proporzioni ingenti ha colpito una pensionata di 74 anni residente a Traona, in Valtellina, che ha subito una perdita stimata in circa un milione di euro. L'episodio, di notevole gravità, è ora al centro delle indagini condotte dai carabinieri di Chiavenna, nella provincia di Sondrio.

Le dinamiche della truffa: smishing e finto carabiniere

La vittima, che vive nel comune di Traona da circa tre anni, ha ricevuto un messaggio SMS che sembrava provenire da Nexi. Il testo segnalava un presunto pagamento sospetto o il blocco della sua carta di credito, invitandola a contattare un numero telefonico per annullare l'operazione.

Questa specifica metodologia è conosciuta come smishing, una sofisticata forma di frode che sfrutta i messaggi di testo per indurre le vittime a divulgare informazioni sensibili o a compiere azioni che le espongono a rischi finanziari.

Seguendo le indicazioni contenute nel messaggio ingannevole, l'anziana ha prontamente chiamato il numero fornito. Poco dopo, presso la sua abitazione, si è presentato un giovane dall'aspetto distinto, il quale si è qualificato come carabiniere in borghese. L'uomo ha spiegato alla donna di essere stato incaricato di mettere in sicurezza i suoi risparmi. Fidandosi delle sue parole, la pensionata ha consegnato al truffatore una considerevole somma di denaro in contanti, che aveva appena prelevato in banca, oltre ad altro denaro custodito nella sua abitazione, orologi di valore, preziose monete da investimento provenienti dal Sud Africa e ben quattro lingotti d'oro.

Secondo quanto dettagliatamente denunciato dalla pensionata alle autorità, il valore complessivo dei beni sottratti ammonta a circa un milione di euro. La donna, profondamente scossa dall'accaduto, ha espresso la sua speranza: "Ora non mi resta che sperare riusciate a prendere i truffatori".

Il fenomeno delle truffe agli anziani e la prevenzione

Questo grave episodio si inserisce nel più ampio e preoccupante fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane, una piaga diffusa su tutto il territorio nazionale. In altri contesti, ad esempio, indagini condotte dai carabinieri di Polistena hanno rivelato l'utilizzo di tecniche fraudolente analoghe. Tra queste spicca la figura del finto maresciallo che contatta le vittime per segnalare presunti incidenti stradali o altri eventi gravi che avrebbero coinvolto un loro familiare.

Tali truffe spesso prevedono una richiesta urgente di denaro o gioielli, presentata come indispensabile per evitare gravi conseguenze giudiziarie per il parente coinvolto. Queste operazioni criminali sono sovente orchestrate da bande ben organizzate, con più individui che ricoprono ruoli specifici all'interno della struttura fraudolenta.

Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza di mantenere la massima cautela e di prestare grande attenzione a messaggi o telefonate sospette. È fondamentale non consegnare mai denaro o beni di valore a sconosciuti che si presentano come rappresentanti di istituzioni o appartenenti alle forze dell'ordine, senza aver prima effettuato rigorose e ufficiali verifiche sulla loro identità e sulla veridicità delle loro richieste. La prevenzione e la consapevolezza sono strumenti essenziali per contrastare efficacemente questi crimini.