Una donna di 68 anni è stata arrestata e condotta in carcere a Castelnovo Sotto, nella Bassa Reggiana, con l'accusa di atti persecutori nei confronti di due vicine di casa. Gli inquirenti l'hanno definita una "stalker seriale condominiale". L'arresto, avvenuto il primo agosto 2026, è il risultato di un'indagine dei carabinieri che ha ricostruito episodi di molestie e minacce ai danni di madre e figlia, rispettivamente di 58 e 28 anni.

La donna era già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un analogo caso di stalking a Vicenza, prima del suo trasferimento in provincia di Reggio Emilia.

I comportamenti persecutori documentati includono minacce di morte, insulti, molestie acustiche a notte fonda (provocate sbattendo mobili e oggetti), e il lancio di cibo, acqua sporca, deiezioni animali e frammenti di vetro sui balconi delle vittime, con l'intento di disturbarle.

Le conseguenze sulle vittime e la denuncia

Le due vicine hanno subito aggressioni verbali con epiteti offensivi e minacce esplicite, come "Te la faccio vedere io" e "vedremo chi vivrà per ultimo", frasi inserite nel fascicolo. L'esasperazione le ha spinte a denunciare alla Procura, raccontando di aver sviluppato attacchi di panico e di aver dovuto modificare le proprie abitudini: parcheggiare le auto lontano dal condominio, tenere le persiane abbassate e parlare a bassa voce per timore della vicina.

Stalking condominiale: un precedente a Correggio

Il fenomeno dello stalking condominiale ha visto un precedente nel luglio 2026 a Correggio, dove un 40enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Era stato denunciato per lesioni personali aggravate e atti persecutori contro numerosi condomini. Le molestie includevano schiamazzi notturni, lancio di oggetti dalle finestre e balconi, e aggressioni verbali e fisiche. Una vicina subì traumi dopo essere stata aggredita in ascensore. L'autorità giudiziaria ha disposto per il 40enne gli arresti domiciliari in una struttura per un percorso terapeutico.