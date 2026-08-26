Il consigliere comunale di Perugia, Nilo Arcudi, ha espresso forte preoccupazione per il prolungato stallo nella realizzazione della stazione ferroviaria dell'Alta Velocità MedioEtruria. Arcudi ha definito "inaccettabile" il blocco dei lavori, sottolineando che da oltre un anno e mezzo non si registrano progressi concreti su questo progetto cruciale per il territorio.

Stallo MedioEtruria: le critiche di Nilo Arcudi

Arcudi ha evidenziato come la mancanza di avanzamenti rappresenti un problema significativo per la mobilità dell'Umbria e delle aree limitrofe.

"Non è più tollerabile che, dopo un anno e mezzo di annunci e promesse, la situazione resti ferma", ha dichiarato il consigliere. Ha inoltre ribadito che la stazione MedioEtruria è fondamentale per la crescita economica e sociale della regione, potendo fungere da nodo strategico per collegare l'Umbria alle principali direttrici della rete nazionale dell'Alta Velocità.

Il progetto strategico della stazione MedioEtruria

La stazione MedioEtruria è un'infrastruttura vitale, pensata per servire l'area tra Toscana e Umbria, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari ad alta velocità per cittadini e imprese. Il progetto prevede una nuova fermata sulla linea AV, in una posizione strategica per favorire lo sviluppo economico e la mobilità dell'intera area.

L'opera è considerata di interesse nazionale e coinvolge diverse istituzioni, incluse le Regioni Umbria e Toscana.

Nonostante la sua importanza, la fase attuativa del progetto è ferma da oltre diciotto mesi, come segnalato da Arcudi. Le amministrazioni locali e i cittadini attendono sviluppi che possano sbloccare la situazione e avviare i lavori. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con continue richieste di chiarimenti e sollecitazioni rivolte agli enti competenti per una rapida ripresa del progetto.