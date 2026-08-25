Pubblicava sui propri profili social immagini di coltelli, proiettili e ordigni esplosivi autoprodotti, mostrando anche le fasi della loro preparazione. Per questo un uomo residente a Pontecchio Polesine, nel Rodigino, è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi.

La Direzione centrale per la sicurezza cibernetica di Roma ha trasmesso alla Digos di Rovigo e al Cosc di Venezia, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica, una richiesta urgente di intervento dopo che il profilo dell'uomo era emerso nel corso di un monitoraggio web.

Sono quindi scattati gli accertamenti della Digos di Rovigo e di Venezia, finalizzati a identificare l'uomo e a rintracciarlo.

La perquisizione e i materiali sequestrati

Per gli accertamenti è stato necessario anche l'intervento del nucleo artificieri della questura di Venezia, poiché le didascalie associate ad alcuni post lasciavano ipotizzare l'effettiva pericolosità degli ordigni mostrati.

Dopo l'irruzione degli agenti nella sua abitazione è stata eseguita una perquisizione. Al suo interno è stato trovato il manufatto artigianale del presunto ordigno pubblicato sui social, che è poi risultato inerte.

Gli investigatori hanno inoltre trovato diversi proiettili di calibro differente, detenuti illegalmente, alcune armi bianche "push dagger", caratterizzate da lama a doppio filo e punta acuminata, e una pistola scacciacani dotata di caricatore e modificata con canna aperta e meccanismo di scatto e percussore.

Sono stati sequestrati anche alcuni appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni. Sul materiale sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

Il profilo social dell'uomo è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato per fabbricazione e detenzione di arma clandestina e denunciato per la detenzione illegale di munizioni e armi bianche.

Su richiesta della Procura di Rovigo, il gip ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.