Il trapper Tony Boy, all’anagrafe Antonio Hueber, 26 anni e seguito da circa un milione di follower su Instagram, è uscito dal carcere per essere posto agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano, Chiara Valori, a seguito dell’interrogatorio che si è svolto nel carcere di San Vittore.

L'arresto di Antonio Hueber era avvenuto il 22 agosto con accuse significative. Tra queste, la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, incluse cocaina, marijuana e hashish. A tali imputazioni si aggiungeva il possesso di una pistola Beretta calibro 6.35, definita come 'clandestina', unitamente a circa cinquanta munizioni.

Il giovane è difeso dall’avvocato Niccolò Vecchioni.

La decisione del giudice e le imputazioni

Nel corso dell'udienza, la gip Valori ha convalidato l’arresto del trapper, ma ha optato per una misura cautelare meno restrittiva rispetto alla detenzione in carcere, disponendo gli arresti domiciliari. Un aspetto cruciale della decisione è stato il riconoscimento esclusivo dell’imputazione relativa al possesso dell’arma clandestina. Al contrario, l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti è stata esclusa dalla gip.

Questa determinazione si pone in contrasto con la richiesta del pubblico ministero, che aveva sollecitato la permanenza di Tony Boy in carcere. La scelta della gip di applicare gli arresti domiciliari evidenzia una valutazione differente delle prove e delle circostanze presentate durante l'interrogatorio, focalizzando l'attenzione sull'accusa legata all'arma da fuoco.

Dettagli dell'arresto e sviluppi giudiziari

L’operazione che ha portato all’arresto di Tony Boy, il 22 agosto, aveva rivelato la presenza di diverse sostanze stupefacenti – cocaina, marijuana, hashish – oltre alla già citata pistola Beretta calibro 6.35 e alle munizioni. Tuttavia, l'esito dell'interrogatorio presso San Vittore ha portato la gip a scartare l'ipotesi di spaccio, mantenendo ferma unicamente l'accusa concernente l'arma.

Il trapper, noto per la sua considerevole popolarità sui social media, si trova ora nella sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dei prossimi sviluppi del procedimento giudiziario. La vicenda continua a richiamare l'attenzione, data la notorietà del personaggio e la natura delle accuse iniziali, parzialmente ridimensionate dalla decisione del giudice.