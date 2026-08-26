Un attacco condotto da un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, area attualmente sotto controllo russo, causando la morte di nove persone e il ferimento di altre sei. L'episodio, avvenuto il 26 agosto 2026, è stato reso noto dal capo dell'amministrazione filorussa della regione, Leonid Pasechnik.

Il mezzo pubblico, che trasportava quindici passeggeri, stava percorrendo la tratta da Lisichansk a Stakhanov. Pasechnik ha specificato che tutti i passeggeri a bordo erano civili, sottolineando la gravità dell'accaduto e il pesante bilancio di vittime e feriti.

L'attacco e le sue conseguenze nella regione

L'attacco si è verificato nella regione di Lugansk, un'area dell'Ucraina orientale che dal 2022 è sotto il controllo delle autorità filorusse. L'autobus è stato colpito mentre era in viaggio tra le località di Lisichansk e Stakhanov. Questo evento ha avuto un impatto devastante sulla popolazione civile, con nove vittime e sei feriti tra i quindici occupanti del veicolo.

Leonid Pasechnik, a capo dell'amministrazione filorussa, ha confermato che il veicolo era un bus civile e ha attribuito l'attacco a un drone ucraino. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso l'agenzia Ria Novosti, fornendo i dettagli iniziali sull'accaduto.

Il contesto amministrativo di Lugansk

La regione di Lugansk, situata nell'Ucraina orientale, è un territorio conteso dal 2014. Dal 2022, il controllo amministrativo è stato assunto dalle autorità filorusse, che hanno istituito una propria amministrazione locale. Leonid Pasechnik ricopre la carica di capo di questa amministrazione, esercitando funzioni di governo nella zona controllata dai russi.

Questa regione è stata frequentemente teatro di episodi di violenza e attacchi nel contesto del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. L'amministrazione filorussa di Lugansk è responsabile della gestione delle comunicazioni ufficiali riguardanti gli eventi che coinvolgono la popolazione e le infrastrutture locali.