Un nuovo attacco degli Houthi ha colpito il 14 agosto 2026 l’area di al-Makha (Mocha), una località strategica situata nel sud-ovest dello Yemen, in prossimità dello stretto di Bab al-Mandeb. L’episodio ha causato la morte di almeno sei membri delle forze governative che controllano la zona. L’area è di fondamentale importanza strategica per la sicurezza marittima internazionale.

Nel corso della giornata, gli Houthi hanno sferrato un’offensiva complessa, lanciando quarantaquattro droni e tentando un’incursione via mare, quest’ultima senza successo.

Durante le operazioni, otto ribelli Houthi sono rimasti uccisi. La regione di al-Makha è riconosciuta come un punto cruciale per il controllo delle rotte navali che attraversano il Mar Rosso e lo stretto di Bab al-Mandeb, una delle vie marittime più trafficate a livello globale.

Dinamiche dell’attacco e situazione sul campo

L’attacco è stato caratterizzato da un coordinamento tra mezzi aerei e un tentativo di assalto marittimo. Le forze governative, che mantengono il controllo di al-Makha, hanno efficacemente respinto l’incursione via mare. Questa azione degli Houthi si inserisce in un contesto di ripetuti attacchi che hanno interessato la regione negli ultimi mesi, mirando a colpire infrastrutture e postazioni strategiche.

Rilevanza geografica e strategica dello stretto

La posizione di al-Makha, adiacente allo stretto di Bab al-Mandeb, conferisce alla città e all’intera area una rilevanza eccezionale. Questo passaggio marittimo vitale collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, rendendolo essenziale per il traffico commerciale internazionale e per la sicurezza delle rotte energetiche. Lo stretto di Bab al-Mandeb rappresenta uno dei principali punti di transito per il trasporto di petrolio e merci tra l’Asia, l’Africa e l’Europa.

La regione rimane un teatro di costanti tensioni e scontri, con significative ripercussioni sulla sicurezza della navigazione e sulla stabilità locale. Le operazioni condotte dagli Houthi e la reazione delle forze governative continuano a mantenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulla zona.