Una giornata di terrore e devastazione ha colpito Ginosa, in provincia di Taranto, il 26 agosto, quando il sindaco Vito Parisi ha denunciato pubblicamente una serie di incendi che hanno messo a rischio la vita della comunità. Attraverso un video diffuso sui social, Parisi ha descritto l'accaduto come un vero e proprio "attentato alla vita di tutti", evidenziando la simultaneità di tre o quattro roghi appiccati in diverse zone. La situazione, definita dal primo cittadino un "inferno", ha sottolineato la gravità dell'azione umana, capace di provocare danni multipli.

L'emergenza del 26 agosto si inserisce in un contesto già preoccupante: dall'inizio dell'anno, il comune di Ginosa ha registrato circa cento incendi. I focolai più recenti hanno interessato in particolare le aree di Palombaro, Cignano e il quartiere Poggio, con le fiamme che si sono propagate pericolosamente a ridosso delle abitazioni. La minaccia imminente ha costretto il sindaco a prendere decisioni drastiche per la sicurezza dei residenti. "Ho dato l’ordine di evacuazione delle case della zona Cignano e Palombaro, oltre alla circonvallazione Nord e il quartiere Poggio", ha dichiarato Parisi, esprimendo profonda preoccupazione. Il primo cittadino ha rimarcato la serietà del pericolo, affermando che "oggi poteva scapparci il morto", data la complessità dei roghi in tre punti distinti.

Interventi d'emergenza e danni ingenti

Di fronte all'avanzare delle fiamme, è stato immediatamente disposto l'allontanamento dei residenti dalle zone più esposte, per salvaguardare l'incolumità pubblica. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate con urgenza, supportate dall'intervento di un canadair, essenziale per contenere gli incendi. Nonostante gli sforzi, la furia dei roghi ha già causato la distruzione di diverse automobili e di ampie porzioni di terreno, lasciando dietro di sé uno scenario di desolazione. Il sindaco Parisi ha espresso un senso di "impotenza" di fronte a quello che ha definito un "attacco all’incolumità pubblica", ribadendo la necessità di individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di tali atti.

Indagini in corso e appello alla collaborazione

Per fare luce sull'accaduto, i carabinieri hanno prontamente avviato le indagini, sotto il coordinamento del magistrato di turno Anna Fornasieri, che ha aperto un fascicolo. Le forze dell'ordine stanno procedendo con l'ascolto degli abitanti delle aree colpite, testimoni fondamentali per ricostruire la dinamica. Parallelamente, si stanno visionando attentamente le immagini catturate dal circuito di sorveglianza cittadino, nella speranza di acquisire elementi utili a identificare i responsabili. Il sindaco Parisi ha manifestato l'auspicio di un intervento deciso da parte della Prefettura e della Procura, affinché vengano accertate le cause e individuati i responsabili.

Ha inoltre lanciato un appello accorato alla cittadinanza, invitando chiunque abbia notato comportamenti sospetti o disponga di informazioni utili a segnalarli immediatamente alle autorità competenti, sottolineando l'importanza della collaborazione di tutti per la sicurezza.