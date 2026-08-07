L'Ausl di Modena ha annunciato l'avvio di una significativa sperimentazione che vedrà l'introduzione di bodycam sugli equipaggi del servizio di Emergenza territoriale 118. L'iniziativa è stata concepita con l'obiettivo primario di tutelare i professionisti sanitari e di soccorso, fornendo uno strumento di deterrenza efficace contro i crescenti episodi di violenza, sia verbale che fisica, che purtroppo si verificano durante le delicate operazioni di soccorso. Questa fase di prova, definita nell'ambito di un accordo strategico con le rappresentanze sindacali, prenderà il via nella seconda metà del mese di agosto e avrà una durata complessiva di sei mesi.

La sperimentazione coinvolgerà in modo mirato alcuni mezzi considerati di importanza strategica per il territorio modenese e carpigiano. Nello specifico, saranno dotati di bodycam appositamente configurate per il contesto dell'emergenza territoriale: un'ambulanza infermieristica e l'automedica operanti nel comune di Modena, e un'ambulanza infermieristica con base a Carpi. Questa selezione mira a valutare l'efficacia dei dispositivi in contesti operativi diversi ma ugualmente critici.

Formazione specifica e protocollo d'uso

Prima dell'avvio operativo della sperimentazione, tutti gli operatori coinvolti seguiranno un percorso di formazione specifica e approfondita. Questo percorso includerà momenti dedicati all'apprendimento pratico e teorico, supportati anche da un dettagliato video tutorial sull'uso corretto e responsabile dei dispositivi.

Parallelamente, verrà condiviso un disciplinare di utilizzo chiaro e completo, che delineerà in modo preciso le situazioni e le modalità nelle quali le bodycam potranno e dovranno essere attivate dagli operatori, garantendo la massima trasparenza e aderenza alle normative vigenti.

Luca Petraglia, direttore amministrativo dell'Ausl di Modena, ha sottolineato l'importanza di un approccio metodico e rigoroso nella realizzazione del progetto. Ha spiegato che i tempi necessari per l'implementazione hanno dovuto tenere conto della stringente necessità di garantire il pieno rispetto delle procedure amministrative, dei principi deontologici che guidano la professione sanitaria e, in particolare, della complessa normativa sulla tutela della privacy.

Petraglia ha inoltre aggiunto che l'avvio di questa fase di sperimentazione rappresenta un segnale concreto dell'impegno dell'Ausl a dare attuazione ai percorsi condivisi con le parti sociali, evidenziando una volontà di progresso e innovazione nel rispetto delle garanzie individuali.

Il contesto dell'accordo sindacale

L'attuale fase di sperimentazione delle bodycam si inserisce in un quadro più ampio, frutto di un accordo siglato circa sei mesi prima con le rappresentanze sindacali. Tale intesa aveva già previsto l'introduzione di questi dispositivi per il personale del 118, riconoscendo la crescente esigenza di protezione per chi opera in prima linea. L'accordo precedente riguardava un numero significativo di professionisti, oltre duecento tra medici, infermieri e autisti, distribuiti su un totale di ventuno ambulanze e automediche presenti sul territorio.

La Cisl Fp Emilia Centrale, in particolare, aveva svolto un ruolo attivo nel sollecitare tempi certi e definiti per tutte le fasi propedeutiche all'avvio: dalla formazione del personale alla consegna effettiva dei dispositivi, dall'individuazione precisa degli equipaggi coinvolti fino alla partenza operativa della sperimentazione. Questo impegno congiunto tra Ausl e sindacati mira a rafforzare la sicurezza degli operatori e a migliorare le condizioni di lavoro in un settore cruciale come quello dell'emergenza sanitaria.