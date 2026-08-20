Un incendio ha interessato un autotreno che trasportava pellet la notte scorsa sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. L’episodio, avvenuto intorno alle 2:20 nel tratto in direzione nord tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, ha causato disagi significativi alla circolazione, tornata regolare solo in mattinata.

Il conducente del mezzo, rimasto illeso, è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta e ha tentato di contenere le fiamme con un estintore, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia e del Comando provinciale di Catanzaro, insieme ad agenti della Polizia Stradale e personale Anas.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse poiché il pellet continuava a sviluppare fumo e calore anche dopo lo spegnimento iniziale. È stato necessario scaricare manualmente l’intero carico per consentire il raffreddamento e lo smassamento definitivo, con le operazioni concluse poco prima delle 8 del mattino.

Interventi e ripristino della viabilità sull'A2

Durante le operazioni di soccorso, la circolazione sull’A2 è stata regolata su un’unica corsia, generando rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Il personale Anas ha supervisionato il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato, riportando la viabilità alla normalità solo al termine delle complesse fasi di spegnimento e messa in sicurezza.

Il ruolo di Anas e delle forze di soccorso nell'emergenza

L’Anas, in quanto società responsabile della gestione e manutenzione dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, coordina le attività di sicurezza e intervento in caso di emergenze come incendi o incidenti. L’ente si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria, della gestione del traffico e del supporto alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco durante gli interventi, garantendo il pronto ripristino della viabilità e la sicurezza degli utenti.