Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il completamento delle opere civili, dell'armamento ferroviario e dell'attrezzaggio tecnologico del primo lotto della linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Verona‑Padova. Questo tratto, che si estende tra Verona e il Bivio Vicenza, ha visto il raggiungimento del traguardo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026. Attualmente, sono in corso le prove, le verifiche e i collaudi propedeutici all'attivazione della tratta, la cui messa in esercizio è programmata per il 2027.

Un'opera strategica: dettagli e avanzamento

L'intervento complessivo, dal valore di circa 3,4 miliardi di euro, ha interessato la realizzazione di oltre 44 chilometri di nuova linea ferroviaria e il rifacimento di circa 7 chilometri della linea storica esistente. I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Iricav Due, guidato dal Gruppo Webuild, per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il percorso attraversa un totale di 13 comuni, distribuiti tra le province di Verona e Vicenza. La struttura di questo primo lotto comprende oltre 38 chilometri in rilevato, 12 viadotti che si estendono per circa sei chilometri, tre gallerie e diversi tratti in trincea. Durante le fasi di cantiere, sono stati installati più di 50 chilometri di doppio binario e ben 206 chilometri di rotaie, evidenziando la portata ingegneristica del progetto.

Proseguono i lavori per i lotti successivi

Parallelamente al completamento del primo lotto, proseguono i lavori per l'attraversamento di Vicenza. Questo segmento, interamente finanziato per circa 2,2 miliardi di euro, ha raggiunto un avanzamento pari al 24%. L'intervento include il riassetto della stazione ferroviaria, la creazione di un nuovo fascio merci, importanti opere sulla viabilità locale e sul sistema idraulico, oltre alla realizzazione di una nuova linea di trasporto pubblico locale con direzione est‑ovest. Per quanto riguarda il terzo lotto, Vicenza‑Padova, che si estende per circa 26 chilometri, è stata finanziata con 25 milioni di euro la progettazione definitiva. Una volta completata questa fase, potrà essere avviato l'iter autorizzativo necessario per la successiva realizzazione dell'intervento.

Benefici e ruolo nel Corridoio Ten-T Mediterraneo

La linea Verona‑Padova si inserisce come parte integrante e strategica della direttrice AV/AC Brescia‑Verona‑Vicenza‑Padova, nonché del più ampio Corridoio europeo Ten‑T Mediterraneo. Il completamento di quest'opera è destinato a generare significativi benefici: permetterà di aumentare la capacità e la regolarità della circolazione ferroviaria, liberando al contempo preziosi spazi sulla linea storica che potranno essere dedicati al potenziamento del trasporto regionale. Inoltre, si prevede una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza lungo l'importante asse che collega Milano a Venezia, contribuendo a migliorare l'efficienza e la connettività del sistema ferroviario nazionale ed europeo.