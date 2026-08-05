Tre agenti della Polizia penitenziaria sono rimasti contusi e hanno richiesto cure mediche, con una prognosi di sette giorni, a seguito di una perquisizione notturna avvenuta nella Casa circondariale di Avellino. L'operazione, condotta all'interno di una cella occupata da cinque detenuti, ha portato al ritrovamento di un telefono cellulare e di due smartphone, scatenando una violenta reazione da parte degli occupanti.

L'episodio ha visto i detenuti opporre una resistenza significativa, riuscendo anche a danneggiare i dispositivi elettronici prima che potessero essere completamente sequestrati.

A seguito dei fatti, i detenuti coinvolti sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per le loro azioni.

L'incidente e le sue conseguenze

La perquisizione, mirata a contrastare l'introduzione di oggetti non consentiti all'interno dell'istituto penitenziario, si è svolta nelle ore notturne. Gli agenti, durante il controllo di una specifica cella, hanno individuato e tentato di confiscare un telefono cellulare e ben due smartphone. La scoperta ha provocato una risposta aggressiva da parte dei cinque detenuti presenti, che hanno reagito con forza, causando lesioni a tre membri del personale di custodia.

I tre agenti feriti sono stati prontamente trasportati al Pronto Soccorso, dove hanno ricevuto le cure necessarie e una prognosi di sette giorni.

Questo tipo di incidente evidenzia le difficoltà e i rischi che il personale penitenziario affronta quotidianamente nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle strutture carcerarie.

La sfida del sovraffollamento carcerario ad Avellino

L'episodio si inserisce in un contesto già critico di sovraffollamento che affligge la Casa circondariale di Avellino. Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp, ha sottolineato come l'istituto, progettato per ospitare una capienza massima di cinquecento detenuti, ne accolga attualmente seicentosettanta. Questa situazione è ulteriormente aggravata dai recenti trasferimenti di detenuti.

In particolare, sono giunti cinque detenuti dal carcere di Benevento e altri dieci sono stati trasferiti nell'ambito dello sfollamento della Casa Circondariale di Poggioreale di Napoli.

I dati più recenti, aggiornati al 27 luglio 2026, confermano questa pressione: a fronte di cinquecentotre posti regolamentari disponibili, di cui ventinove attualmente non utilizzabili, la presenza di seicentocinquantasette detenuti evidenzia una persistente e significativa eccedenza rispetto alla capacità strutturale dell'istituto. Questa condizione di sovraffollamento rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo per la sicurezza e la gestione interna della struttura.