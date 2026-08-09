L'anniversario dell'attacco atomico su Nagasaki, avvenuto il 9 agosto 1945, riporta alla memoria uno dei momenti più tragici della storia contemporanea. In quella data, l'aviazione degli Stati Uniti sganciò la seconda bomba atomica sulla città giapponese, un evento che, nonostante le condizioni meteorologiche incerte, non fu rinviato grazie a una schiarita improvvisa. Le conseguenze furono devastanti: decine di migliaia di persone persero la vita all'istante, e altrettante morirono nei giorni, mesi e anni successivi a causa delle terribili conseguenze dell'esposizione alle radiazioni.

Proprio in occasione dell'ottantunesimo anniversario di quel tragico bombardamento, i rappresentanti di Open Sinistra Fvg hanno scelto la base militare di Aviano, sito che ospita ordigni nucleari, come luogo simbolico per una manifestazione. L'obiettivo era ribadire con forza la loro ferma contrarietà alla guerra e a qualsiasi forma di ricerca scientifica definita "duale", un riferimento esplicito a progetti come il Manhattan Project, che portò alla creazione delle prime armi atomiche. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle commemorazioni dedicate alle vittime di Nagasaki e riafferma l'impegno costante contro la proliferazione delle armi nucleari a livello globale.

L'Appello Contro la Minaccia Nucleare

Nel corso della manifestazione, Honsell, esponente di Open Sinistra Fvg, ha evidenziato la posizione intransigente del gruppo nei confronti della minaccia nucleare. Il suo intervento ha richiamato l'attenzione sulle parole della presidente dell'associazione Ican (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), un'organizzazione riconosciuta a livello mondiale per il suo impegno instancabile nell'abolizione delle testate nucleari. Honsell ha citato la riflessione di Ican: «Da 81 anni non ci sono stati ancora incidenti nucleari e ci si interroga fino a quando si potranno conservare questi ordigni, sperando che ciò non avvenga. Facciamo nostro il suo appello».

Questo monito sottolinea l'urgenza di una riflessione globale sulla permanenza di tali armamenti.

Aviano: Un Simbolo del Dibattito Nucleare

La base militare di Aviano, strategicamente posizionata in Friuli Venezia Giulia, rappresenta uno dei maggiori complessi militari italiani e un punto nevralgico per la presenza di ordigni nucleari sul territorio nazionale. La sua esistenza e, in particolare, l'alloggiamento di tali armamenti, sono da tempo al centro di un acceso dibattito pubblico, alimentato da numerose associazioni e movimenti che si battono per il disarmo e la non proliferazione. L'iniziativa di Open Sinistra Fvg si colloca precisamente in questo scenario, non solo per riaffermare la perentoria richiesta di abolizione delle armi atomiche, ma anche per mantenere viva la memoria delle vittime di Nagasaki, trasformando il ricordo storico in un monito per il futuro.