Il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, ha espresso una dura critica in merito alla recente e persistente crisi idrica che ha colpito Pesaro. Negli ultimi dieci giorni, la città ha registrato ben quattro differenti rotture dell’acquedotto, causando notevoli disagi ai cittadini e ponendo la gestione delle risorse idriche al centro del dibattito pubblico locale.

Attraverso una nota, Baldelli ha denunciato quello che definisce un “solito copione” della sinistra pesarese. “Dalla discarica di Riceci alle continue rotture dell’acquedotto,” ha affermato, “la sinistra pesarese va in scena con lo stesso copione: rivendica il proprio peso quando c’è da decidere e da nominare i vertici, ma quando emergono i problemi sostiene improvvisamente di non sapere nulla”.

Il deputato ha inoltre richiamato alla memoria una significativa dichiarazione rilasciata dal sindaco di Pesaro in consiglio comunale, riferendosi a Marche Multiservizi: “La società è la mia, mica degli altri sindaci”.

La responsabilità nella gestione del servizio idrico

Baldelli ha fortemente ribadito che la gestione della cosa pubblica, e in particolare di un servizio essenziale come l’acqua, debba essere intesa come una responsabilità verso i cittadini, e non come una proprietà. Ha evidenziato la contraddizione nelle posizioni del sindaco: “Allora Marche Multiservizi era ‘sua’ e Biancani rivendicava per sé il potere di decidere, arrivando persino ad attaccare e irridere gli altri sindaci. Oggi, dopo quattro rotture dell’acquedotto principale in pochi giorni, sostiene invece che il rifacimento della condotta debba diventare ‘una priorità per tutto il territorio’ ed è costretto a convocare proprio quei sindaci che, secondo le sue precedenti dichiarazioni, non contavano.” Questa osservazione mette in luce un cambio di prospettiva forzato dalle emergenze.

Il ruolo cruciale di Marche Multiservizi

Marche Multiservizi è l’ente preposto alla gestione del servizio idrico integrato nell’area di Pesaro e Urbino. La società ha il compito di assicurare la distribuzione dell’acqua potabile, la raccolta e la depurazione delle acque reflue, oltre alla manutenzione costante delle infrastrutture idriche. Il suo operato è fondamentale per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti alla popolazione, intervenendo prontamente in situazioni di emergenza e pianificando gli interventi di manutenzione e ammodernamento delle reti.

L’azienda ricopre una funzione strategica nella gestione delle risorse idriche locali, collaborando attivamente con le amministrazioni comunali per fronteggiare le crisi e programmare gli investimenti necessari al potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture.

Le recenti e ripetute rotture dell’acquedotto a Pesaro hanno riacceso i riflettori sull’urgenza di interventi strutturali significativi e sulla necessità di una maggiore coordinazione tra tutti gli attori coinvolti nella complessa gestione del servizio idrico sul territorio.