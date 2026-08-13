I 43 banchi alimentari attivi in Alto Adige hanno unito le forze nel 2025 per offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica. La rete ha distribuito oltre 1.755 tonnellate di generi alimentari, un impegno che ha permesso di assistere quasi 9.000 persone sul territorio altoatesino. Il bilancio delle attività svolte nell'anno è stato presentato durante un incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della rete, dell’assessora provinciale alla Coesione sociale Rosmarie Pamer, della direttrice dell’Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale Astrid Wiest e del presidente del Banco Alimentare Trentino-Alto Adige, Luca Merlino.

Nel dettaglio, nel corso del 2025, la distribuzione complessiva ha superato le 1.755 tonnellate di alimenti, ripartite tra circa 903 tonnellate destinate all'Alto Adige e 852 tonnellate al Trentino. Questa capillare azione ha permesso di portare aiuto a quasi 9.000 persone nella provincia di Bolzano. Per rispondere in modo sempre più efficace alle crescenti richieste e per diversificare le scorte, il Banco Alimentare mira ora ad aderire a specifici programmi europei, con l'obiettivo di supportare ulteriormente le associazioni locali.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e il valore del volontariato

Un appuntamento fondamentale per la raccolta di alimenti a lunga conservazione sarà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma il 14 novembre.

L’assessora Rosmarie Pamer ha evidenziato come questa iniziativa non sia solo un momento di solidarietà, ma rappresenti anche un'importante occasione per avvicinare i giovani al volontariato e sensibilizzarli sul tema dell'aiuto al prossimo.

Il modello nazionale del Banco Alimentare per l'inclusione sociale

A livello nazionale, la fondazione Banco Alimentare ha svolto un ruolo cruciale, distribuendo nel 2025 circa 123.000 tonnellate di alimenti. Di queste, oltre il 40% è stato recuperato da eccedenze alimentari, mentre il restante quantitativo proviene da programmi europei e nazionali (54%) e dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (6%). Queste eccedenze vengono poi distribuite, secondo una logica di sussidiarietà, a oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali – tra cui mense, strutture caritative e case di accoglienza – che supportano circa 1.800.000 persone in difficoltà in tutta Italia.

Nell’ambito dei programmi di aiuto alimentare europeo e nazionale, 5.770 organizzazioni partner territoriali, pari al 56% del totale, sono convenzionate con le 21 sedi del Banco Alimentare e assistono circa 1.464.000 persone, ovvero il 54% dei beneficiari complessivi. Il modello di aiuto alimentare promosso si fonda sulla sussidiarietà e sulla valorizzazione della rete territoriale. Questo approccio sistemico coinvolge attivamente istituzioni, imprese, terzo settore e volontariato, trasformando l'aiuto alimentare in una leva strategica per l'inclusione sociale, capace di sostenere chi è in difficoltà e di rafforzare le comunità locali.