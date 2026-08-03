Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha espresso soddisfazione per la pubblicazione del bando relativo alla nuova sede della questura cittadina. L'annuncio segna un passo significativo per l'amministrazione comunale e per la cittadinanza, che da tempo attendono una soluzione per le forze dell'ordine.

Il Commento del Sindaco Ricci sulla Nuova Questura

Matteo Ricci ha dichiarato: "Speriamo sia la volta buona". Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza di questo passaggio per la città, ricordando che la questione della nuova sede della questura è stata oggetto di numerosi dibattiti e attese negli ultimi anni.

La pubblicazione del bando rappresenta un segnale concreto verso la realizzazione di un progetto atteso, mirato a migliorare sicurezza ed efficienza dei servizi.

Dettagli del Bando per la Sede della Questura

Il bando pubblicato prevede la ricerca di un immobile idoneo a ospitare la nuova sede della questura di Pesaro. L'obiettivo è individuare una struttura che risponda pienamente alle esigenze operative e logistiche delle forze dell'ordine, contribuendo a migliorare funzionalità e sicurezza dei servizi offerti alla cittadinanza. Il percorso verso la nuova questura ha visto, negli anni, diversi tentativi e proposte, ma l'apertura di questo bando costituisce un passaggio formale significativo.

La nuova sede, una volta individuata, dovrà rispondere a criteri di adeguatezza e modernità, in linea con le necessità di una città in crescita come Pesaro.

L'amministrazione comunale segue con attenzione l'evolversi della procedura, auspicando che questa sia la soluzione definitiva per una questione aperta da tempo, garantendo una struttura all'altezza delle aspettative.