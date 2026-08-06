Un grave furto di materiale medico ha colpito l’organizzazione Medici con l’Africa – Cuamm a Bari, nel rione Madonnella. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2026, ignoti hanno infranto il vetro dell’automobile di un’operatrice, sottraendo un ecografo, un elettrocardiografo, un computer, un tablet e altro materiale sanitario essenziale. Il valore complessivo della refurtiva supera gli ottomila euro.

Oltre al danno economico, l’organizzazione ha segnalato un significativo danno operativo. La perdita degli strumenti blocca le attività di assistenza, un problema aggravato dalle ferie estive che rendono difficile una rapida sostituzione.

Nicole Laforgia, proprietaria del veicolo e operatrice di Cuamm, ha spiegato che si tratta di “strumenti che utilizziamo per le attività di assistenza di Medici con l’Africa – Cuamm per offrire visite mediche a migranti, persone senza fissa dimora e a chi vive in condizioni di fragilità”.

Indagini e appello per il recupero

L’episodio è avvenuto al rientro dell’operatrice dal Centro di accoglienza del capoluogo. La mattina seguente, è stata sporta denuncia ai carabinieri, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali della zona. Laforgia ha lanciato un accorato appello: “Se qualcuno dovesse vedere o sentir parlare della vendita di un ecg, un ecografo o altra strumentazione medica di dubbia provenienza vi preghiamo di contattarci immediatamente o di avvisare le forze dell’ordine”.

La sottrazione di questi dispositivi ha costretto l’organizzazione a sospendere temporaneamente le sue fondamentali attività, che includono interventi programmati a Nardò e al Cara di Bari. “Quanto accaduto ci costringe a bloccare le nostre attività e rappresenta un grosso danno per le tante persone che assistiamo ogni giorno. Riuscire a recuperare tutto nella settimana di Ferragosto è difficile”, ha ribadito Laforgia.

Solidarietà e raccolta fondi

In risposta a questo grave episodio, si è immediatamente attivata una campagna di solidarietà tra i cittadini baresi. È stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere 4500 euro. Un primo traguardo simbolico di 100 euro è stato superato in pochi minuti, dimostrando la pronta reazione della comunità.

Medici con l’Africa – Cuamm è un’organizzazione impegnata nella promozione della salute e nell’assistenza socio-sanitaria, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Le sue attività sul territorio pugliese comprendono visite mediche e interventi di prevenzione rivolti a migranti, persone senza fissa dimora e soggetti in condizioni di fragilità.

Precedenti furti a danno di strutture sanitarie

Questo furto si inserisce in un contesto più ampio di episodi simili che hanno interessato Bari. Nell’aprile 2026, il Policlinico di Bari fu teatro di un altro furto: panchine ancora imballate, destinate agli spazi esterni del pronto soccorso per offrire un momento di sollievo ai pazienti durante la stagione estiva, furono trafugate. Anche in quella circostanza, la direzione sanitaria sporse denuncia ai carabinieri, sottolineando una preoccupante tendenza a colpire beni destinati alla collettività e all'assistenza sanitaria.