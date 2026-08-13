Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha dato il via libera al Piano degli interventi urgenti predisposto dalla Regione Basilicata, volto a fronteggiare le gravi conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio lucano a partire dal 28 marzo scorso. Il provvedimento, atteso da Province e Comuni, prevede l'assegnazione di 4.767.783 euro, stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso aprile, per la realizzazione di opere e azioni immediate.

Il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, che ricopre anche il ruolo di Commissario delegato per lo stato di emergenza, ha sottolineato l'ingresso in una nuova fase operativa.

L'obiettivo primario è garantire che le risorse assegnate producano risultati concreti nel minor tempo possibile. Bardi ha dichiarato: “Adesso entriamo in una nuova fase. L'obiettivo è fare in modo che le risorse assegnate producano nel minor tempo possibile gli interventi per i quali sono state destinate. Procederemo con gli atti di nostra competenza e ci sarà l’individuazione dei soggetti attuatori, ai quali spetterà tradurre il Piano in lavori. È su questo passaggio, dalla programmazione all’esecuzione, che concentreremo d’ora in poi la nostra attenzione, chiedendo la massima efficienza agli enti coinvolti.”

Dettagli e ripartizione delle risorse

L'approvazione del Piano rappresenta un passaggio cruciale, come evidenziato dal vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, con delega alla Protezione Civile.

L'individuazione dei soggetti attuatori, necessaria per avviare i lavori, potrà ora procedere celermente, a seguito del via libera definitivo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Il Piano degli interventi prevede uno stanziamento complessivo di cinque milioni di euro. Di questi, 217 mila euro sono destinati a misure di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, incluse forme di sostegno per l'autonoma sistemazione. La quota maggiore, pari a 4,7 milioni di euro, è invece dedicata al ripristino dei servizi pubblici essenziali e delle infrastrutture strategiche, alla gestione dei rifiuti e delle macerie, e ad assicurare la continuità amministrativa nei territori più colpiti.

Interventi urgenti e supporto alla popolazione

A seguito di un'accurata attività di ricognizione e valutazione tecnica, le province di Potenza e Matera e i Comuni hanno segnalato un totale di 104 interventi urgenti. Nel dettaglio, 17 interventi interessano il Materano, 47 il Potentino e 40 i Comuni. Oltre alle azioni strutturali, il Piano include specifiche misure di assistenza alla popolazione, con un focus particolare sui Comuni di Rapolla e Sant'Arcangelo. In queste aree, dove lo sgombero di diversi nuclei familiari si è reso necessario, viene garantito un supporto economico e logistico essenziale.

Il presidente Bardi ha rimarcato la solidità del lavoro svolto dagli uffici regionali, la cui attenzione e impegno sono stati confermati dall'approvazione del Piano.

L'assessore Pepe ha aggiunto che, laddove le competenze e gli strumenti lo consentivano, gli enti locali avrebbero potuto intervenire anche prima, utilizzando risorse proprie e integrando successivamente tali azioni nel Piano, riducendo così i disagi per i cittadini. L'obiettivo finale, come ribadito dal governatore Bardi, è “Ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e normalità, accompagnando i cittadini in questa fase delicata con interventi concreti e mirati.”