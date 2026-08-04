Il servizio di trasporto pubblico locale a Benevento ha ufficialmente cambiato gestione, passando alla società regionale Air Campania. Questa transizione, avvenuta dopo la conclusione del contratto con il precedente operatore, Trotta Bus, ha garantito la piena salvaguardia dei posti di lavoro per tutti gli operatori coinvolti, assicurando continuità e stabilità per il settore.

Il passaggio di gestione e la continuità del servizio

La decisione di affidare la gestione del trasporto pubblico locale alla società regionale Air Campania è stata presa in seguito alla naturale scadenza del contratto che legava il Comune di Benevento alla Trotta Bus.

L'obiettivo primario di questa operazione è stato duplice: da un lato, assicurare la continuità ininterrotta di un servizio essenziale per i cittadini di Benevento; dall'altro, e non meno importante, tutelare integralmente i livelli occupazionali dei lavoratori già impiegati nel settore.

La comunicazione ufficiale ha evidenziato come "l'azienda regionale subentra garantendo la piena continuità del servizio e la salvaguardia dei livelli occupazionali". Questo aspetto è stato curato con particolare attenzione, organizzando la transizione in modo da prevenire qualsiasi interruzione o disagio nel servizio di trasporto pubblico per la comunità beneventana. La fluidità del passaggio è stata un elemento chiave per mantenere l'efficienza e l'affidabilità del sistema.

Air Campania: un ruolo strategico per il trasporto regionale

Air Campania si configura come una società di riferimento nel panorama del trasporto pubblico locale in Campania. La sua missione è la gestione di servizi di trasporto su gomma, svolgendo un ruolo cruciale nel collegare i principali centri urbani con le aree periferiche dell'intera regione. L'impegno della società si concentra sul mantenimento di elevati standard di efficienza e sicurezza per tutti i servizi offerti.

Un'attenzione particolare viene rivolta alla tutela dei lavoratori e alla qualità complessiva del servizio erogato all'utenza. L'affidamento della gestione del trasporto pubblico locale a un'entità regionale come Air Campania rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare l'intero sistema dei trasporti pubblici in Campania.

L'intento è promuovere una maggiore integrazione tra le diverse modalità e servizi, favorendo una gestione più coordinata ed efficace delle risorse disponibili.

La salvaguardia dei posti di lavoro rappresenta un pilastro fondamentale di questa transizione, che mira a conferire stabilità non solo ai dipendenti del settore ma anche a garantire un servizio affidabile e costante per tutti gli utenti. Questa scelta strategica riflette la volontà di consolidare un sistema di trasporto pubblico robusto, efficiente e socialmente responsabile per il territorio campano.