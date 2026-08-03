Un bambino di cinque anni, di nazionalità tedesca, è stato protagonista di un grave episodio di annegamento nella mattinata del 3 agosto a Bibione, in provincia di Venezia. Il piccolo è stato soccorso dopo aver rischiato di annegare di fronte a un campeggio, e le sue condizioni sono state giudicate critiche, tanto da essere trasportato in ospedale con prognosi riservata. L'incidente si è verificato poco prima delle 12 e ha richiesto un intervento immediato e coordinato dei bagnini della Bibione Mare, seguiti dal personale sanitario del Suem 118.

Al momento dell'estrazione dall'acqua, il bambino era privo di coscienza, affetto da una grave sindrome da annegamento. I soccorritori hanno prontamente avviato le delicate manovre di rianimazione cardio-polmonare, un intervento che si è protratto per quasi mezz'ora. La tenacia e la professionalità dei sanitari hanno permesso di far ripartire il cuore del piccolo, grazie all'utilizzo di un defibrillatore e all'espulsione dell'acqua dai polmoni. Successivamente, un elisoccorso di Treviso Emergenza ha provveduto al trasferimento urgente del bambino in una struttura ospedaliera, data la serietà della situazione.

L'intervento di salvataggio e la rianimazione

L'efficacia dell'intervento è stata garantita dalla stretta coordinazione tra i bagnini della Bibione Mare e il personale sanitario.

Questa sinergia ha consentito di avviare con rapidità tutte le procedure di salvataggio e rianimazione. L'impiego dell'elisoccorso si è rivelato fondamentale per assicurare un trasferimento celere del bambino verso una struttura ospedaliera specializzata, capace di offrire il trattamento più adeguato per le emergenze pediatriche legate all'annegamento. I sanitari hanno applicato tecniche avanzate di rianimazione, inclusa l'applicazione del defibrillatore, per ristabilire le funzioni vitali del giovane paziente, che versava in condizioni estremamente gravi.

Bibione: contesto e servizi di emergenza

Bibione, rinomata località balneare nel comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, è caratterizzata da una vasta e frequentata spiaggia.

La zona ospita numerose strutture ricettive, tra cui campeggi e villaggi turistici, che attraggono un elevato numero di visitatori, in particolare durante la stagione estiva. La sicurezza in spiaggia è affidata a un servizio di salvataggio composto da personale altamente specializzato. Il Suem 118 del Veneto, invece, è il punto di riferimento per il coordinamento delle emergenze sanitarie, garantendo anche il supporto essenziale tramite elisoccorso per gli interventi più complessi e urgenti, come quello che ha riguardato il bambino tedesco.