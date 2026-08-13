Un grave incidente ha scosso la comunità di Campobasso, dove un bambino di otto anni è stato ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale pediatrico 'Santobono' di Napoli. L'episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha visto il piccolo coinvolto in un drammatico evento all'interno di un centro sportivo situato alla periferia del capoluogo molisano. Le circostanze esatte che hanno portato all'accaduto sono ancora oggetto di accertamento, ma è emerso che il bambino è stato travolto da un armadietto, riportando lesioni di notevole entità.

Dinamica dell'incidente e le gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato colpito con violenza alla testa. Le conseguenze dell'impatto sono state particolarmente serie: il piccolo ha riportato uno schiacciamento bilaterale del cranio, una diagnosi che ha immediatamente evidenziato la gravità della situazione. I soccorsi sono stati tempestivi. Inizialmente, il bambino è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, il principale presidio ospedaliero della città.

Tuttavia, data la complessità e la delicatezza delle lesioni riscontrate, i medici hanno ritenuto indispensabile un trasferimento in una struttura altamente specializzata.

Per questo motivo, il piccolo paziente è stato trasferito in ambulanza all'ospedale 'Santobono' di Napoli, riconosciuto come centro di eccellenza per le cure pediatriche in situazioni di emergenza e alta complessità. Qui, il bambino è attualmente sotto stretta osservazione, e i sanitari stanno monitorando costantemente il suo quadro clinico, che rimane estremamente preoccupante.

Il centro sportivo e le indagini in corso

Il luogo dell'incidente è stato identificato come una palestra che, oltre alle normali attività sportive, durante la stagione estiva mette a disposizione dei suoi utenti anche una piscina all'aperto. La struttura, come accennato, si trova nella zona periferica di Campobasso, un'area che ospita diverse infrastrutture cittadine.

Immediatamente dopo l'accaduto, le autorità giudiziarie sono state allertate e hanno avviato un'indagine approfondita. L'obiettivo è quello di fare piena luce sulla dinamica dei fatti, comprendere come un armadietto abbia potuto travolgere il bambino e accertare eventuali responsabilità o negligenze. Gli accertamenti sono in corso e si prevede che verranno esaminate tutte le possibili cause che hanno condotto a questo tragico evento.

Campobasso, in quanto capoluogo della regione Molise, è un centro di riferimento per l'intera area, con una popolazione di circa 49.000 abitanti. La città è dotata di importanti servizi, tra cui diverse strutture sportive e sanitarie di rilievo, come l'ospedale 'Cardarelli', che svolge un ruolo cruciale nell'assistenza medica del territorio. L'intera comunità è ora con il fiato sospeso, in attesa di notizie sulle condizioni del piccolo e sugli sviluppi delle indagini.