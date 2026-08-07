Un blackout delle telecomunicazioni, in particolare delle linee Internet, sta causando da ore gravi disagi in Costiera Amalfitana. Il disservizio, che ha colpito i comuni di Atrani, Amalfi, Maiori e Minori, si è manifestato con particolare intensità ad Amalfi, dove per alcuni gestori i problemi sono iniziati già dalla mezzanotte. La prolungata interruzione della connettività sta generando notevoli difficoltà sia per le numerose imprese locali, che vedono bloccate le proprie attività, sia per i migliaia di turisti che soggiornano nella rinomata destinazione.

L'intervento di FeNAILP Turismo per i disservizi

Di fronte alla gravità della situazione, la FeNAILP Turismo ha preso posizione, denunciando pubblicamente il problema e annunciando l'avvio di un'iniziativa volta a raccogliere ufficialmente le segnalazioni e documentare i danni subiti dalle imprese. L'obiettivo primario dell'associazione è quello di sollecitare gli operatori di telecomunicazioni a riconoscere gli indennizzi previsti e, se le condizioni lo permetteranno, valutare l'adozione di forme di tutela collettiva.

Marco Sansiviero, presidente di FeNAILP Turismo, ha espresso forte preoccupazione: “Quando tutto questo si blocca, non si interrompe soltanto una connessione: si ferma il lavoro di centinaia di imprese.

È inaccettabile che ciò accada proprio ad agosto, un mese cruciale in cui la Costiera Amalfitana si conferma una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo”.

Raccolta dati e impatto sul sistema turistico

Per supportare le aziende colpite, FeNAILP Turismo metterà prontamente a disposizione un modulo dedicato alla raccolta delle segnalazioni. Attraverso questo strumento, ogni impresa potrà fornire dettagli essenziali quali l'operatore di riferimento, la durata precisa del disservizio, l'eventuale apertura di ticket di assistenza e, soprattutto, le conseguenze economiche dirette e indirette subite. Questa iniziativa mira a costruire un dossier dettagliato e inequivocabile che documenti l'entità dei danni provocati dal blackout.

Franco Florio, presidente di FeNAILP Amalfi, ha evidenziato le immediate e significative ricadute sul sistema turistico locale: “La Costiera Amalfitana vive di accoglienza e servizi. In questi giorni migliaia di visitatori stanno soggiornando nelle nostre strutture e ogni interruzione della connettività si traduce in disagi per le imprese e per gli stessi turisti. Le aziende non possono essere lasciate sole né costrette a sostenere perdite economiche provocate da inefficienze che non dipendono dalla loro organizzazione. È indispensabile che i servizi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile e che chi ha subito un danno venga adeguatamente risarcito”.

La Costiera Amalfitana: un'economia basata sull'accoglienza

La Costiera Amalfitana è universalmente riconosciuta come una delle principali mete turistiche globali, con un'economia profondamente radicata nel settore dell'accoglienza e dei servizi. Ogni anno, migliaia di visitatori scelgono questa area per le proprie vacanze, rendendo il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture di comunicazione un elemento essenziale per la vitalità e la continuità delle attività economiche locali. La stabilità delle connessioni internet è, in questo contesto, un pilastro fondamentale per garantire l'efficienza dei servizi offerti e la soddisfazione dei visitatori.