Un cittadino romeno di 30 anni è stato fermato nei giorni scorsi all'aeroporto Marconi di Bologna, accusato di furto aggravato. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Frontiera nella zona imbarchi, poco prima di salire a bordo di un aereo, con un ingente quantitativo di merce rubata nascosta nel bagaglio a mano. La refurtiva, consistente in profumi e occhiali da sole di marca, era stata sottratta a un negozio all'interno dello scalo, per un valore complessivo di oltre 5.000 euro.

Il fermo e la segnalazione

L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di due addetti del punto vendita aeroportuale.

Questi avevano notato il comportamento sospetto dell'uomo mentre si aggirava tra gli scaffali e, in particolare, il furto di un paio di occhiali da sole di valore. Grazie a una tempestiva ricostruzione dei movimenti del sospettato, gli agenti sono riusciti a individuarlo rapidamente nella sala partenze, un'area solitamente molto affollata, e a fermarlo prima che potesse completare l'imbarco.

La refurtiva recuperata

Negli uffici di polizia, durante gli accertamenti, le forze dell'ordine hanno rinvenuto nel bagaglio a mano del trentenne tre sacchetti di carta abilmente occultati. Al loro interno erano custoditi quindici profumi e otto paia di occhiali da sole di diverse marche. La merce, il cui valore è stato stimato in 5.389,79 euro, si presentava in ottime condizioni e ancora completa di cartellini e codici identificativi.

Tutti gli articoli sono stati prontamente restituiti al negozio derubato.

Controlli di sicurezza all'aeroporto di Bologna

L'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, uno dei principali snodi aeroportuali dell'Emilia-Romagna, gestisce annualmente un elevato volume di traffico passeggeri e numerosi voli nazionali e internazionali. La presenza di numerosi servizi commerciali, inclusi negozi duty-free e punti vendita di prodotti di marca, rende indispensabile un sistema di sicurezza efficiente. La costante vigilanza della Polizia di Frontiera nelle aree di imbarco e partenza si è dimostrata fondamentale per prevenire e contrastare episodi come quello accaduto, garantendo la sicurezza e l'integrità delle attività commerciali presenti nello scalo.