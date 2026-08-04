Il consigliere regionale Antonio Bochicchio (Avs‑Psi‑Bp) ha evidenziato il gap infrastrutturale e di mobilità che affligge la Basilicata. Questa criticità si riflette sul trasporto pubblico locale (Tpl), condizionando vita e sviluppo regionali.

I problemi del Tpl sono confermati dai dati Istat: l'offerta nei capoluoghi lucani è nettamente inferiore alle medie nazionali e meridionali. Questa situazione "restituisce la dimensione del gap della mobilità lucana" e impone una strategia di lungo periodo. Bochicchio ha sollecitato la condivisione degli studi regionali per definire una gara Tpl efficace e adeguata alle esigenze locali.

Finanziamenti, affidamenti e trasparenza per il Tpl

È fondamentale avviare un confronto nazionale sul finanziamento del Tpl e sul rafforzamento del Fondo nazionale trasporti. L'autonomia differenziata, ha avvertito Bochicchio, rischia di penalizzare la Basilicata riducendo i fondi per servizi essenziali.

Indispensabile accelerare gare e affidamenti, garantendo contratti stabili e programmazione pluriennale per gli investimenti. "L'obiettivo non può essere mantenere il sistema attraverso proroghe e in una logica frammentaria", ha affermato il consigliere. Dopo l'analisi Anac sugli affidamenti Tpl a Matera e Potenza, ha chiesto un rapido ritorno alla normalità, con "trasparenza e chiarezza del procedimento".

In conclusione, Bochicchio ha ribadito l'urgenza di gara, maggiori risorse statali e un Tpl più efficiente, accessibile e adeguato alle esigenze dei lucani.