Le autostrade venete gestite da Concessioni Autostradali Venete (CAV) si preparano a un weekend di Ferragosto all'insegna del traffico intenso. Già da oggi, e per tutta la giornata di domani, è stato attivato il bollino rosso, segnalando un'elevata affluenza di veicoli. Nonostante i flussi significativi, la viabilità è prevista scorrevole, senza particolari criticità.

Previsioni di traffico e flussi veicolari

Per il lungo fine settimana, che va dal 13 al 16 agosto, le previsioni indicano un transito compreso tra 565.000 e 585.000 veicoli sulle tratte autostradali di competenza CAV.

Queste includono l'A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, la A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo. È interessante notare che questo dato rappresenta un lieve calo rispetto ai fine settimana precedenti.

La giornata di maggior affluenza è attesa per domani, 14 agosto, che vedrà il picco di spostamenti in vista di Ferragosto. In particolare, si prevede un flusso più intenso in direzione Trieste.

Già nella giornata odierna, il 13 agosto, il bollino rosso è dovuto all'incrocio dei primi spostamenti dei vacanzieri, anch'essi diretti verso Trieste, con la normale circolazione dei mezzi pesanti. Domani, 14 agosto, il bollino rosso si conferma con un ulteriore aumento delle partenze dei vacanzieri.

A mitigare parzialmente la situazione, ci sarà il blocco del traffico pesante, in vigore dalle 16:00 alle 22:00.

Le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto saranno caratterizzate da una maggiore tranquillità per quanto riguarda i mezzi pesanti, che osserveranno un blocco quasi continuativo dalle 7:00 alle 22:00. Tuttavia, i flussi di traffico aumenteranno sulle strade dedicate ai rientri, con una particolare intensificazione in direzione Milano.

Monitoraggio e gestione della viabilità

Le tratte principali interessate da questo aumento di traffico sono, come detto, l'A4 Padova-Venezia, il Passante di Mestre, la A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo. Nonostante l'intensità, il traffico è stimato scorrevole e non sono previste criticità significative, grazie anche al monitoraggio costante della viabilità.

In un contesto più ampio, dati relativi a un precedente weekend estivo sulla stessa rete autostradale avevano registrato tra 670.000 e 690.000 veicoli in transito, con flussi elevati soprattutto nelle ore centrali. L'attuale sistema di monitoraggio e i servizi predisposti sono volti a garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti, specialmente durante i grandi esodi estivi verso le principali località turistiche del Veneto e dell'Alto Adriatico.