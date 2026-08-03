Un sopralluogo investigativo è in corso in via Italo Svevo 4 a Bologna, il luogo dove lo scorso 19 luglio è deceduto Abderrahim Fakir, 42 anni. La sua morte è avvenuta durante un intervento della polizia, un evento che ha attivato le indagini. A questa ispezione partecipano congiuntamente i Carabinieri del Ris, specializzati nei rilievi scientifici, la Squadra Mobile della Polizia, incaricata delle indagini, e i rappresentanti della Procura di Bologna, che coordinano l'inchiesta.

La vicenda che ha portato al decesso di Fakir è oggetto di un'approfondita indagine, condotta dalla Squadra Mobile e supervisionata da un pool di magistrati.

Sei persone sono state formalmente iscritte nel registro preliminare 45 bis, un atto che avvia le procedure investigative nei loro confronti. Tra gli indagati figurano i due agenti di polizia intervenuti per fermare il 42enne e quattro volontari della Croce Rossa, anch'essi presenti in via Svevo al momento del decesso. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura è quella di omicidio colposo.

Dettagli dell'indagine e il sopralluogo tecnico

L'iscrizione nel registro degli indagati riguarda esclusivamente le persone che hanno avuto un ruolo diretto negli eventi del 19 luglio. Il sopralluogo odierno degli investigatori si inserisce nell'ambito delle attività di accertamento per chiarire le dinamiche esatte della morte di Abderrahim Fakir.

L'area di via Italo Svevo è stata sottoposta a una serie di rilievi tecnici approfonditi. Questo lavoro è stato eseguito dal personale specializzato dei Carabinieri del Ris, che operano per la raccolta di prove materiali, con il supporto della Squadra Mobile e della Procura, che ne supervisionano l'operato.

L'autopsia e gli accertamenti medico-legali

L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, eseguita lo scorso 24 luglio a Bologna, rappresenta un passaggio fondamentale nell'inchiesta. L'esame medico-legale è finalizzato a stabilire le cause del decesso e a fornire elementi utili per le successive valutazioni degli inquirenti. Gli accertamenti medico-legali sono stati disposti dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta in corso.

Le autorità stanno proseguendo il loro lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto in via Italo Svevo. L'attesa è ora concentrata sugli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali, i quali si preannunciano determinanti per fare luce sulla vicenda.