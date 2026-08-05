Bolzano si conferma una città di single. A fine 2025, su 106.901 residenti (55.175 donne, 51.726 uomini) e 50.990 famiglie, 23.360 erano unipersonali, quasi la metà del totale, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Il dato, diffuso dall'assessore comunale Claudio Della Ratta, rivela una chiara evoluzione nella composizione sociale del capoluogo.

La popolazione bolzanina è aumentata di 330 unità tra il 2024 e il 2025, crescita attribuita principalmente ai flussi migratori. La quota di cittadini stranieri si attesta al 15,3%, con le comunità più numerose provenienti da Albania, Marocco, Pakistan e Romania.

Le nascite sono passate da 764 nel 2024 a 785 nel 2025, mentre i decessi sono rimasti stabili a 1.078. L'età media dei residenti è di 45,7 anni, scendendo a 36,7 anni tra i 16.350 stranieri. Un quarto della popolazione ha oltre 65 anni, mentre i minorenni costituiscono il 16,1%.

Struttura familiare e abitazioni

Tra le 17.077 famiglie con figli, il 50,5% è composto da nuclei con un solo figlio. Gli appartamenti sono aumentati di 335 unità tra il 2023 (54.022) e il 2024 (54.357). Il 50,8% dei bolzanini non è coniugato. Nel 2025, 296 matrimoni sono stati celebrati, con netta prevalenza di riti civili (90,9%) su quelli religiosi (9,1%). Le donne vedove sono il 10,3%, gli uomini il 2,4%; nei quartieri Europa-Novacella, Don Bosco e Gries-Quirino, la vedovanza femminile è quasi cinque volte superiore a quella maschile.

I dati 2024 confermano il 45,1% di famiglie unipersonali. Le famiglie con figli sono il 33,7%, di cui il 44,6% monoparentali, prevalentemente madri sole (72,7%).

Pendolarismo e dinamiche demografiche

Il pendolarismo verso Bolzano è in aumento: il numero di persone che si spostano quotidianamente per lavoro è salito da 26.400 nel 2021 a 27.394 nel 2024, con 47.327 lavoratori in città nel 2025. Parallelamente, nel 2024, 3.093 residenti si sono trasferiti altrove, con un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente. Questa tendenza vede i giovani lasciare la città, mentre chi resta possiede o ha ereditato un'abitazione, indicando difficoltà abitative. Bolzano si trasforma in una città di pendolari, provenienti da centri limitrofi come Laives, Lana, Merano e la Bassa Atesina. L'amministrazione locale affronta queste sfide con piani di edilizia sociale e nuovi quartieri, ma la realizzazione richiederà tempo.