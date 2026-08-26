Le udienze penali presso il Tribunale di Bolzano riprenderanno nel mese di ottobre. La notizia è stata confermata dalla presidente del Tribunale, Francesca Bortolotti, durante un incontro con la Camera Penale. L'appuntamento è stato fondamentale per esaminare le iniziative intraprese a seguito del crollo che ha interessato la struttura giudiziaria e per affrontare le significative problematiche organizzative emerse, che hanno impattato sia l'attività giudiziaria sia l'avvocatura penalista.

Nel corso della riunione, la presidente Bortolotti ha illustrato le misure già predisposte per assicurare una rapida ripartenza del settore penale.

La Commissione della Camera Penale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto in una situazione così complessa, garantendo la massima disponibilità a collaborare per assicurare l'efficienza e la continuità del servizio Giustizia. È stato inoltre stabilito di mantenere un confronto costante tra i rappresentanti dei penalisti e la Presidenza del Tribunale, al fine di monitorare l'evoluzione dell'emergenza e risolvere tempestivamente eventuali criticità.

Indagini e misure di sicurezza

Sono cinque le persone indagate per il crollo del Palazzo di giustizia di Bolzano, avvenuto lo scorso 16 luglio. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, affidato a due magistrati dell'ufficio.

Le persone coinvolte nelle indagini hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori effettuati. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare con precisione le cause del cedimento strutturale.

Un consulente tecnico è stato nominato con l'incarico di valutare i rischi di ulteriori potenziali crolli, indicare le misure immediate da adottare e definire le aree da sottoporre a sequestro in vista degli accertamenti peritali sulle cause del crollo, una volta completata la rimozione delle macerie e delle parti pericolanti. A seguito di un sopralluogo, è stato disposto il sequestro della parte centrale crollata dell'edificio. In accordo con i tecnici incaricati dalla Provincia, sono state collocate delle sonde nelle parti intatte del palazzo per monitorare eventuali cedimenti strutturali e montato un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale rimasta pericolante.

Organizzazione e collaborazione per la ripresa

Le misure organizzative illustrate dalla presidente Bortolotti mirano a garantire una ripresa sicura e ordinata delle udienze penali. La collaborazione tra il Tribunale e la Camera Penale è stata ribadita come un elemento fondamentale per affrontare le criticità emerse e assicurare la continuità del servizio giudiziario. Le parti coinvolte si impegnano a monitorare costantemente la situazione e a intervenire prontamente in caso di nuove emergenze.