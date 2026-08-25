Una violenta esplosione, causata da una bombola di gas, ha sconvolto la serata del 25 agosto 2026 in un bed and breakfast alla periferia est di Mileto, nel Vibonese. L'incidente, avvenuto nella struttura ricettiva Villa Mary, ha provocato il ferimento di una famiglia di turisti – padre, madre e un bambino – che si trovavano in vacanza nella zona. L'esplosione ha causato il crollo parziale dell'edificio, rendendo necessarie complesse operazioni di soccorso.

I tre feriti, membri dello stesso nucleo familiare, sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell'accaduto.

Dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Qui, i medici del nosocomio vibonese stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle ferite riportate. Secondo le prime informazioni disponibili, le loro condizioni non sarebbero considerate in pericolo di vita.

Maxi intervento dei soccorsi a Mileto

Sul luogo dell'esplosione è scattato un maxi intervento che ha visto la mobilitazione di diverse squadre di soccorso. Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle verifiche strutturali e nella messa in sicurezza dell'area, mentre gli agenti della polizia locale e altre forze dell'ordine hanno coordinato le operazioni.

Per gestire l'emergenza, sono state inviate tre ambulanze e, a supporto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della struttura sono proseguite per l'intera serata, in un contesto di grande attenzione e cautela.

La struttura coinvolta, il bed and breakfast Villa Mary, si trova nella zona orientale di Mileto, in prossimità dell'imbocco della strada provinciale che collega la cittadina a Dinami e al Parco archeologico. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le esatte cause che hanno determinato lo scoppio della bombola di gas e l'intera dinamica dell'incidente. Gli accertamenti sono tuttora in corso per fare piena luce sull'accaduto e valutare eventuali rischi residui.