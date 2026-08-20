Tra il 1° giugno e il 12 agosto 2026 in Alto Adige sono stati registrati quasi 2,7 milioni di utilizzi sulle dieci linee autobus più frequentate, con una media giornaliera di oltre 36.700 utenti. Il dato rappresenta un incremento di circa 642.500 utilizzi rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a oltre il 24% di aumento. Le tredici linee ad alta frequentazione considerate hanno evidenziato una crescita consistente della domanda di trasporto pubblico locale nella stagione estiva, confermando un trend positivo.

Dettagli sulle linee più frequentate

La linea 450 (Valle Aurina) si è distinta con un incremento del 23%, raggiungendo circa 459.000 utilizzi, risultando la più utilizzata. La linea 110, che collega Bolzano, Laives e Bronzolo, ha fatto segnare un aumento del 31%. Anche la linea urbana 3 di Bolzano e i servizi tra Bolzano e Merano, in Val Venosta, nell’area dello Sciliar, Chiusa e Bressanone hanno registrato numeri elevati. Questi dati evidenziano una forte domanda di mobilità pubblica nelle principali direttrici turistiche e urbane della provincia.

Contesto della crescita e richieste di potenziamento

Il Servizio Trasporto Persone della Provincia autonoma di Bolzano ha confermato che nel 2026 la domanda di trasporto pubblico ha subito una forte accelerazione, con incrementi mensili che hanno raggiunto il 32% a giugno.

In particolare, la linea 180 tra Bolzano e la Val di Fassa ha visto autobus spesso completi già alla partenza da Sèn Jan, con residenti e turisti che non sono riusciti a salire nelle ore di maggiore affluenza. L’associazione Transdolomites ha segnalato la necessità di rafforzare ulteriormente il servizio, proponendo l’introduzione di corse aggiuntive e un cadenzamento ogni 15 minuti nelle fasce di maggiore domanda.

Transdolomites ha inoltre suggerito la creazione di un tavolo permanente tra Comuni, Province e operatori turistici per programmare lo sviluppo della mobilità pubblica, sottolineando l’importanza di un coordinamento tra autobus e treni, anche in vista delle future trasformazioni della mobilità ferroviaria lungo l’asse del Brennero.