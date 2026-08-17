Il noto nuotatore italiano Manuel Bortuzzo ha vissuto un episodio spiacevole e frustrante al suo ritorno da un viaggio in Africa, un evento che ha rapidamente richiamato l'attenzione sulla condizione delle persone con disabilità. Il 17 agosto 2026, atterrato a Roma dopo un viaggio tra Zanzibar e Tanzania in compagnia della fidanzata, Bortuzzo ha scoperto che la sua sedia a rotelle, strumento assolutamente indispensabile per la sua mobilità e autonomia, era stata gravemente danneggiata durante il trasporto in aereo. L'accaduto ha reso la carrozzina inutilizzabile al momento della riconsegna dei bagagli speciali, costringendo l'atleta a denunciare immediatamente l'episodio sui social media, pubblicando foto e video che documentano i danni subiti.

La denuncia pubblica e l'eco del suo messaggio

La scelta di Bortuzzo di rendere pubblica la vicenda non si è limitata a brevi "Stories" temporanee, ma è culminata nella pubblicazione di un post permanente sui suoi profili social. Questa decisione è stata motivata dalle numerose testimonianze ricevute: molte persone, infatti, gli hanno scritto per raccontare esperienze simili, confermando che il danneggiamento di ausili fondamentali è un problema purtroppo diffuso e sistemico per chi viaggia con disabilità. In un messaggio toccante e diretto, Bortuzzo ha dichiarato: "Le carrozzine sono le nostre gambe, la nostra libertà", sottolineando con forza come sia inaccettabile che nel 2026 strumenti di tale importanza vengano trattati con superficialità e negligenza durante i trasporti, compromettendo gravemente l'autonomia e la dignità delle persone.

Un richiamo alla sensibilità e al rispetto

Pur riconoscendo la propria condizione privilegiata, che gli consente di trovare rapidamente una soluzione alternativa al problema, Manuel Bortuzzo ha voluto porre l'accento sulle difficoltà che affrontano coloro che non hanno le stesse possibilità. Ha invitato a riflettere sulle persone che possiedono una sola carrozzina e che, in caso di danneggiamento, si trovano improvvisamente nell'impossibilità di svolgere le più elementari attività quotidiane, vedendo la propria autonomia drasticamente compromessa. La carrozzina, per molti, non è un semplice ausilio, ma un prolungamento del proprio corpo, uno strumento insostituibile per vivere una vita piena e indipendente.

Questo episodio serve da monito per una maggiore sensibilità e rispetto verso le esigenze di mobilità.

La storia di Manuel Bortuzzo e il suo impegno

La vicenda del danneggiamento della sedia a rotelle si inserisce nel più ampio e significativo percorso di vita di Manuel Bortuzzo, segnato da un evento drammatico nel febbraio 2019. All'epoca diciannovenne e considerato una delle promettenti stelle del nuoto italiano, fu colpito alla schiena da un proiettile durante una sparatoria avvenuta nella zona dell'Axa, a Roma. La lesione midollare subita lo rese paraplegico, trasformando radicalmente la sua esistenza e la sua carriera sportiva. Da quel momento, Bortuzzo è diventato un simbolo di resilienza, coraggio e un attivo sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, utilizzando la sua visibilità per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche cruciali.

Il suo impegno non si limita all'attività sportiva nel nuoto paralimpico, ma si estende alla costante opera di testimonianza pubblica e di advocacy. L'episodio del danneggiamento della sua carrozzina diventa così un ulteriore tassello in questo percorso, un'occasione per richiamare con forza una maggiore attenzione, rispetto e cura nei confronti delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, specialmente in contesti delicati come i viaggi e i trasporti aerei, dove la superficialità e la negligenza possono avere conseguenze devastanti sull'autonomia individuale e sulla qualità della vita.