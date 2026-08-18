Un guasto improvviso alla condotta principale dell'acquedotto del Verde, localizzato in località Monte Calvo nel Comune di Atessa, ha reso indispensabile un intervento urgente di riparazione. Questa operazione comporterà la sospensione dell'erogazione idrica per l'intera giornata di domani, mercoledì 19 agosto 2026, interessando quattro Comuni della provincia di Chieti. L'annuncio, diffuso dalla Sasi, specifica che l'interruzione del servizio riguarderà aree circoscritte nei territori di Atessa, Casalbordino, Paglieta e Torino di Sangro, causando disagi a numerosi residenti.

Le aree colpite e il programma dell'interruzione

La sospensione del servizio idrico è stata pianificata con precisione per minimizzare l'impatto, sebbene coinvolga diverse località. Nel dettaglio, per il Comune di Atessa, gli utenti residenti nelle contrade di Castelluccio, via Vienne, Monte Calvo, Aia Santa Maria e Satrino dovranno far fronte all'interruzione. A Casalbordino, le zone interessate comprendono Piana Iannace, D’Alloro e Vidorni. Per quanto riguarda Paglieta, l'interruzione coinvolgerà sia il capoluogo che tutte le contrade. Infine, a Torino di Sangro, la mancanza d'acqua si estenderà alle aree di Contrada Colle Termine, Quarticelli, Carriera, Ruzzo, Suvaro, Piana San Tommaso, Schiavonesco, Palude, Colle Meschino e Colle Sentinella.

L'erogazione idrica sarà interrotta a partire dalle ore 13:00 di domani, mercoledì 19 agosto, e si prevede che il servizio venga ripristinato entro le ore serali della stessa giornata. L'obiettivo primario è completare l'intervento nei tempi stabiliti, ma la Sasi avverte che possibili imprevisti tecnici potrebbero influenzare il programma di ripristino.

L'intervento della Sasi e le previsioni di ripristino

Le squadre di tecnici e operai della Sasi sono già attive sul posto per una valutazione approfondita dell'entità del guasto e per avviare le procedure di riparazione. La Sasi, società che gestisce il servizio idrico per ben 87 Comuni nella provincia di Chieti, ha confermato che l'intervento è stato reso improrogabile dalla rottura improvvisa della condotta principale, avvenuta specificamente in località Monte Calvo.

In merito ai tempi di ripristino, la società ha rilasciato una dichiarazione, evidenziando la complessità dell'operazione: «È difficile stabilire un orario preciso per il ripristino completo della fornitura, poiché potrebbero verificarsi imprevisti durante il corso dell'intervento di riparazione, oltre ai tempi tecnici necessari per il riempimento dei serbatoi. Comprendiamo pienamente i disagi che questa situazione può causare e assicuriamo il massimo impegno per completare i lavori nel più breve tempo possibile».

Questa sospensione temporanea dell'erogazione idrica è pertanto una misura indispensabile per permettere ai tecnici di operare in condizioni di massima sicurezza e, al contempo, per assicurare il celere ripristino della normale fornitura d'acqua a tutte le utenze coinvolte.